Firenze, Enrico Fink presenta il libro ‘Patrilineare’ con Ottavia Piccolo

Firenze, 2 febbraio 2025 - Giunge quest’anno all’ottava edizione ‘Identities. Leggere il contemporaneo’ a cura dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva. Il ricco cartellone di appuntamenti si inaugura il 4 di febbraio alle ore 18.30, presso la Biblioteca delle Oblate, con la presentazione di ‘Patrilineare. Una storia di fantasmi’ (Lindau) di Enrico Fink e la partecipazione straordinaria di Ottavia Piccolo. Menzione speciale alla XXXVII edizione del Premio Calvino, questo romanzo che ci invita a riflettere sul nostro passato e sul nostro presente, sulla nostra identità e sul nostro senso di appartenenza. Il romanzo, attraverso le vicende delle famiglie Fink e Bassani, esplora temi universali come l’identità, la memoria e l’eredità dell’Olocausto. Al centro della narrazione c’è Elias, un giovane musicista che, dopo la morte della nonna, decide di riscoprire le proprie radici ebraiche. In una narrazione dalla struttura complessa e articolata, con frequenti salti temporali e flashback, le vicissitudini di Elias si intrecciano con quelle della sua famiglia – dall’arrivo in Italia dei bisnonni alla tragedia della Seconda guerra mondiale, con la deportazione ad Auschwitz – creando un racconto intimo e coinvolgente, un mondo fatto di ricordi, emozioni e riflessioni in cui la presa di coscienza, spesso sofferta, del passato si alterna ai toni della commedia e all’autoironia. Patrilineare.

Una storia di fantasmi è un libro che ci tocca nel profondo e ci aiuta a comprendere quanto le storie delle nostre famiglie siano parte integrante di chi siamo. Enrico Fink è nato a Firenze nel 1969. È compositore, cantante e flautista, nonché autore teatrale, ricercatore e direttore artistico. Figlio del noto critico letterario e teatrale Guido Fink, dopo essersi laureato in Fisica ha abbandonato gli studi in quel campo per darsi completamente alla musica, prima nella scena dance e come jazzista, e poi dedicandosi al recupero e alla promozione della tradizione musicale ebraica italiana. Nel 1998 ha messo in scena lo spettacolo Patrilineare, dello stesso titolo del suo romanzo d’esordio.

Leggere il contemporaneo, progetto triennale promosso dall’Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, giunge alla sua ottava edizione nel 2025, confermandosi un punto di riferimento per il panorama culturale fiorentino e nazionale. Il progetto è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Firenze, della Fondazione CR Firenze, di Tram di Firenze S.p.A., e alla collaborazione di numerosi Enti, Istituzioni, Fondazioni, Biblioteche comunali fiorentine e della rete SDIAF, Musei, Palazzi Storici e Associazioni del territorio.

La rassegna propone un percorso interdisciplinare tra letteratura, scienza, arte e società, offrendo spazi di confronto, dialogo e riflessione sul tema centrale dell’identità nelle sue molteplici declinazioni culturali, sociali, ambientali e spirituali. Attraverso un approccio innovativo e inclusivo, il progetto intende inoltre coinvolgere giovani lettori, scuole, università e biblioteche, in coerenza con il Patto per la Lettura, consolidando una comunità attiva di lettori e promotori culturali. L’edizione 2025 si articolerà in cinque aree tematiche, affrontate con un linguaggio espressivo che combina presentazioni, reading, performance musicali e visive, mantenendo il consueto spirito di ludico rigore. Identità, Memoria e Ricorrenze – Per esplorare il legame tra memoria collettiva e presente, con particolare attenzione alla storia di Firenze e ai suoi protagonisti. Identità, Scienza, Salute e Cura – Un’analisi delle trasformazioni scientifiche e del loro impatto sull’identità individuale e collettiva, con focus su innovazione, benessere e medicina narrativa. Identità, Relazioni, Spiritualità e Pace – Un’indagine sulle dinamiche relazionali, la ricerca di equilibrio interiore e il valore della pace come strumento di costruzione identitaria. Identità al Femminile – Uno spazio dedicato alla voce delle donne nella cultura, nella storia e nella società contemporanea, valorizzando il loro contributo all’evoluzione del pensiero e delle arti. Identità, Grand Tour e i Grandi Maestri – Un viaggio tra letteratura, arte e tradizione per riscoprire il valore della contaminazione culturale e del dialogo tra passato e presente.

La rassegna coinvolge esperti, artisti e autori di fama nazionale e internazionale. Con l’ottava edizione si prevede di aumentare la capacità di partecipazione attiva del territorio, con eventi interdisciplinari e interculturali nelle biblioteche, nei musei, nelle scuole, nei parchi, nelle piazze, lungo le linee della Tramvia e nei luoghi di incontro di Firenze e della Città Metropolitana. Tra le novità dell’ottava edizione si distingue il progetto Lettura in Natura, realizzato in collaborazione con Fondazione Careggi Ets, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Regione Toscana, CNR, Tram di Firenze S.p.A., le Biblioteche Fiorentine, Aboca e altri partner del territorio. Inserito all’interno del programma Careggi Ospedale Biofilico, ideato dal professor Stefano Mancuso, il progetto intende valorizzare la lettura come strumento di cura e rigenerazione. Maurizio Costanzo