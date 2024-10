Firenze, doppio concerto col primo clarinetto della Scala Fabrizio Meloni

Firenze, 2 ottobre 2024 – Doppio appuntamento musicale d’eccezione all’Auditorium Santo Stefano al Ponte. Protagonista sarà infatti il primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala, Fabrizio Meloni. Il maestro sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nei due concerti in programma domenica 6 e lunedì 7 ottobre. Sul podio salirà Giuseppe Lanzetta, direttore stabile e fondatore dell’Orchestra. Appuntamento all’Auditorium Santo Stefano al Ponte di Firenze, in via Por Santa Maria, alle ore 21. Al centro delle serate il “Concerto per clarinetto e orchestra KV 622” che Wolfgang Amadeus Mozart compose poche settimane prima di spegnersi: opera tersa, eterea, morbida, perfetta per equilibrio formale e timbrico. Completano il programma “Idillio di Sigfrido” di Richard Wagner e la quinta Sinfonia di Franz Schubert. Fabrizio Meloni vanta una carriera straordinaria: vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, ha collaborato con solisti di fama internazionale quali Bruno Canino, Alexander Lonquich, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friedrich Gulda… Tra le numerose uscite discografiche, impossibile non ricordare proprio il “Concerto K 622” di Mozart con l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti. Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, al numero telefonico 055.783374 oppure al numero 333 7883225 anche via whatsapp. Il programma completo è sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it. Segui i concerti e le attività dell’Orchestra da Camera Fiorentina sui canali Facebook e Instagram. Ricco il programma della serata, che prevede l’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, il Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore KV 622 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 5 in sib maggiore di Franz Schubert.