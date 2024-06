Firenze, dai vinili all’artigianato: alla Manifattura è tempo di vintage

Firenze, 4 giugno 2024 - Nuovo appuntamento con Giovedì in Manifattura, tra arte, talk, workshop, musica live, food&drink e lifestyle, per dare al pubblico la possibilità di vivere in modo nuovo gli spazi della Factory. A partire da giovedì 6 giugno la programmazione di eventi si arricchisce con il Pop Up Vintage Market, uno speciale temporary store organizzato da Pimp my Vintage. Ogni giovedì e venerdì, nei mesi di giugno e luglio, lo Spazio 90 dell’Edificio B5 ospiterà stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand emergenti, artisti, giovani creativi e prodotti unici realizzati con una particolare attenzione all’ambiente. Per questo primo appuntamento, che eccezionalmente si svolgerà nello Spazio 225 dell’edificio B4, saranno presenti gli stand di Maison Velia, Gaudeli’s Vintage, Prisca, Dragonfly Firenze, Nonchalance, RAG Vintage e Linus. Il pop up vintage market sarà aperto dalle 17 alle 22. Talk e workshop. Giovedì 6 giugno, alle 18, l’Aula Magna del Polimoda in Manifattura Tabacchi ospita il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Dal passato al futuro”, organizzato dal Museo Ferragamo e la Fondazione Ferragamo, in collaborazione con Polimoda e Manifattura Tabacchi, in occasione della mostra Salvatore Ferragamo 1898-1960 dedicata alla storia e alle creazioni di Salvatore Ferragamo, fondatore dell’azienda omonima. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere e stimolare la riflessione e la discussione su alcune tematiche affrontate nel progetto espositivo e suscitare un confronto con le giovani generazioni in un dialogo tra esperienze e contesti diversi, che il rapporto tra la moda e la contemporaneità suggerisce. Sostenibilità, materiali di riciclo e materiali naturali è il titolo del secondo incontro, moderato da Matteo Ward, CEO e co-founder di WRÅD, con gli interventi di Nino Tronchetti Provera, fondatore e managing partner di Ambienta e Tiziano Guardini, conscious creative designer. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti; è possibile iscriversi comunicando il proprio nome con una e-mail a [email protected] o partecipare collegandosi alla diretta streaming a questo link. Alle 19.30 Fàbera Jewelry propone al pubblico due attività: il workshop Crea il tuo gioiello con la tecnica della cera persa (qui per iscriversi) e Make it Shine Again, walk in gratuito per lucidare un gioiello in oro 18k. Mostre. L’arte contemporanea continua ad essere protagonista in Manifattura Tabacchi. Fino al 16 giugno l’edificio B11 ospita la mostra Even if words appear in clearly divergent places they can be at one time, curata da SPECIFIC e composta dalle opere dell’artista visiva Valentine De Zanche e del collettivo Pessima, formato da Simona Coltello e Marte Gastaldello. Orari di apertura della mostra: mercoledì, venerdì e domenica dalle 15 alle 20, giovedì dalle 15 alle 22 e sabato dalle 11alle 20, ingresso gratuito. La mostra Unheimlich di Ulrich Egger, ospitata negli spazi dell’edificio B9, rimarrà aperta al pubblico fino al 30 giugno. L’esposizione segue una linea continua nella ricerca di Egger: il sentimento di allarme o di straniamento che è insito nell’architettura contemporanea (da qui il titolo, un termine della teoria freudiana per descrivere il lato oscuro di ambienti e situazioni familiari). La mostra è visitabile da mercoledì a domenica dalle 15 alle 20 e giovedì dalle 15 alle 22. Ogni giovedì è possibile approfondire il messaggio e lo stile artistico di entrambe le esposizioni attraverso visite guidate gratuite con le mediatrici culturali di Manifattura Tabacchi. Toast Project Space ospita fino al 23 giugno Falsetto di Enej Gala, che mette al centro la lettura del classico di Collodi “Pinocchio”, metafora degli intricati rapporti fra verità e convenienza. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 e il giovedì dalle 9.00 a mezzanotte, ingresso gratuito. I Giovedì in Manifattura sono anche l’occasione per conoscere meglio la community dei tenant: il 6 giugno, a partire dalle 18, il pubblico potrà esplorare le diverse realtà che animano la Factory con le attività promosse nei loro atelier e negozi. Bottega Biologica organizza in collaborazione con Sapore di Sole una degustazione di specialità dolci biologiche, per un nuovo connubio tra gusto, salute e benessere. Sarà offerto a tutti gli ospiti un assaggio gratuito di composte di frutta a basso contenuto di zuccheri e senza pectine aggiunte in abbinamento a fette biscottate con lievito madre e grani antichi. Cuchiss Lab sarà presente davanti all’edificio B11 con un corner dove poter scoprire tutti i nuovi cookies, mentre NOA INK aprirà al pubblico con un walk in serale per potersi fare un tattoo o un piercing senza appuntamento sorseggiando un drink. Po’Stò, in versione outdoor con Fuori Po’Stò, offre come pre-cena il suo cocktail bar e dj set. Shake Cafè propone la nuova formula Shake, Sound & Sushi questa settimana con dj set di JB Elle che selezionerà hit degli anni 90/2000, ZOO_HUB sarà aperto con il suo corner GIN_ZOO, il gin bar dove si potranno gustare drink a base di gin premium e popcorn, in collaborazione con Po’Sto e Peter in Florence, il tutto accompagnato dal dj set a cura di Abo Abo. Alle 18.30, negli spazi esterni del suo atelier, SUPERDUPER propone Le Petit, aperitivo targato Bulli & Balene con mini veggy burger, birre artigianali e musica.Musica sempre protagonista con Maledetto Giovedì, l’aperitivo di Blues Barber e Captain Santors realizzato con Bulli & Balene con dj set di Dr.Rose. LOSTUDIOESSE in collaborazione con Shake Cafè propone Shake your Body! High Intensity Training & Refreshing Cocktail: alle 19, sul giardino pensile di Officina Botanica, la lezione di X|ESSE, allenamento ad alta intensità dove la X rappresenta l’incognita di ogni lezione, sempre diversa dalla precedente. A seguire, dalle 20.30 sempre in Officina Botanica, un refreshing cocktail di Shake con cold pressed juice, bollicine e sushi. È possibile riservare il proprio posto a questo link, potrai acquistare Shake your Body direttamente in atelier. In occasione dei Giovedì in Manifattura gli atelier di Archivi Sartoriali, Opera Prima, Mauna Kea, insieme al salone Polverenera Parrucchieri, Divine Estetica e lo store di Trek Bikes rimarranno aperti con orari prolungati. Per chi vorrà fermarsi anche a cena, sarà possibile gustare una pizza da Berberè o scoprire la cucina tipica giapponese di Hiroko Bento e vini fatti a modo.

