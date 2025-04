Firenze, convegno su ‘Mecenati di ieri e mecenati di oggi’ a Palazzo Vecchio

Firenze, 10 aprile 2025 – Amici dei Musei e del Monumenti fiorentini OdV, Comitato per il Decoro e Restauro dei Tabernacoli, ha organizzato il convegno ‘Mecenati di ieri e mecenati di oggi. Dalle grandi committenze artistiche al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali nella società odierna’. Si terrà il 16 aprile alle ore 16 nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, modera Marzia Cantini. “Questa iniziativa, promossa dagli Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini OdV (Comitato per il Decoro e Restauro dei Tabernacoli) in collaborazione con il Comune di Firenze – spiega Marzia Cantini - vuole portare all'attenzione di un più vasto pubblico la questione del recupero e della valorizzazione dei beni culturali (nello specifico tabernacoli ma anche lapidi ecc) da parte di sponsor (sia privati cittadini che aziende e/o associazioni) che finanziano questi restauri. Occuparsi di queste sinergie che coinvolgono proprietari, sponsor e ditte di restauro è certamente un'azione di grande importanza per la comunità, laddove gli interventi che si realizzano contribuiscono, non solo a salvaguardare un bene storico artistico che fa parte della nostra identità, ma, e non ultimo, concorrono al decoro ed alla vivibilità della nostra città”. Questo il programma della giornata: alle ore 16 i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, alle 16:10 apertura dei lavori affidata a Ulisse Tramonti presidente dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini OdV. Alle ore 16:20 ‘Lorenzo il Magnifico: un esempio illustre di collezionista e mecenate’, ne parla Giovanni Cipriani già Docente di Storia Moderna e Storia della Toscana dell’Età Moderna presso l’Università degli Studi di Firenze. Alle ore 16:40 sul tema ‘Mecenati per i musei civici fiorentini’ interviene Carlo Francini, dirigente del Servizio Soprintendente Musei Comunali. Alle ore 16:50 su ‘La cura del patrimonio storico del Comune di Firenze’ interviene Tommaso Muccini, Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio del Comune di Firenze - E. Q. Palazzi, Ville e Monumenti Cittadini. Alle ore 17 su ‘La direzione regionale dei musei nazionali e gli sponsor dei restauri’ interviene Marco Mozzo , direttore del Museo di San Marco di Firenze. Alle ore 17:15 su ‘La Fondazione CR Firenze e i suoi interventi sul territorio’ prenderà la parola Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze. Alle ore 17:30 su ‘La Nuova Vita dell’ex cinema-teatro Nazionale’ interviene Marco Casamonti, docente della cattedra di Progettazione Architettonica e Urbana dell’Università degli Studi di Genova e co-fondatore dello Studio Archea Associati. Alle ore 17:45 su ‘Il dialogo tra culture come opportunità di crescita e valorizzazione’ sarà la volta di Carlotta Del Bianco, Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco. Alle ore 18 su ‘La Fondazione Friends of Florence: una realtà presente sul territorio da 25 anni’ interviene Simonetta Brandolini d’Adda, presidente della Fondazione FofF. Alle ore 18:10 su ‘L’Associazione Lions International tra impegno solidale e valorizzazione culturale’ parla Damiano Bonifacio – Presidente 1° Circoscrizione - Distretto 108 La – Toscana; alle ore18:25 su ‘Il ruolo del ‘Comitato per il decoro e il restauro dei tabernacoli’ come tramite tra istituzioni, sponsor e proprietari’ interviene Lorenzo Manzani, Comitato per il Decoro e il Restauro dei Tabernacoli (Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini Odv. Alle ore18:45 chiusura dei lavori e considerazioni finali. Su ‘Le sinergie tra pubblico, privato e volontariato: una strada da perseguire’ interviene Marzia Cantini del Comitato per il Decoro e il Restauro dei Tabernacoli (Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini OdV).