Firenze, concerto-evento di Cisco Bellotti e gli ex Modena City Ramblers

Firenze, 27 febbraio 2025 - A grande richiesta, il tour continua. Dopo la sfilza di sold out dell’anno passato, Stefano “Cisco” Bellotti torna dal vivo con ”Riportando tutto a casa 30 anni dopo”. Venerdì 28 febbraio sarà in concerto al Viper Theatre di Firenze e con lui saliranno sul palco altri protagonisti dei Modena City Ramblers e dell’album che ne sancì il successo: “Riportando tutto a casa”. I biglietti (posto unico 20,70 euro) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info https://viperclub.eu, www.lnfd.it e www.jmproduction.it. Nel 2024, per festeggiare i trent’anni dell’uscita di quell’iconico lavoro targato MCR, gruppo in cui ha militato come front man per 15 anni, Cisco ha deciso di “riportare a casa” alcuni dei suoi vecchi amici che avevano contribuito alla nascita di quel disco, dimostrando con una partecipazione straordinaria di pubblico, locali strapieni ed entusiasmo contagioso, quanto sia ancora oggi amato. Un tour immortalato anche sul doppio cd live “Riportando Tutto A Casa Live – Trent’Anni Dopo”, realizzato grazie a un crowdfunding dall’adesione clamorosa e contenente l’inedito “Siamo moltitudine”, brano che esalta la generazione dell’autore e la sua storia attraverso eventi vissuti e subiti, fatti, sensazioni, stile di vita, cultura e personaggi che hanno caratterizzato quegli anni. Niente di strano quindi che ”Riportando tutto a casa 30 anni dopo” prosegua nel 2025. La formazione che affiancherà Cisco sul palco sarà ancora più importante rispetto a quella dello scorso tour: Luciano Gaetani, colui che ha dato inizio al progetto artistico MCR, Marco Michelini al violino, da sempre braccio destro musicale di Luciano, Roberto Zeno, storico batterista dei MCR e “Kaba” Cavazzuti, produttore artistico e membro storico dei MCR. Non mancheranno alcuni compagni di viaggio degli ultimi anni di Cisco: Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e alla tromba. Altri componenti protagonisti del tour saranno Giovanni Rubbiani alla chitarra e Alberto Cottica alla fisarmonica, oltre al “maestro di cerimonie” molto noto anche a livello internazionale, il suonatore di pipe e cornamuse Massimo Giuntini. Tutti assoluti protagonisti di quello che fu il fenomeno MCR negli anni ‘90 e 2000, cioè coloro che scrissero buona parte delle canzoni dei primi album. Maurizio Costanzo