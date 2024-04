Firenze, concerto di canto gregoriano del Coro Viri Galilaei in Santa Croce

Firenze, 24 aprire 2024 - Venerdì 3 maggio alle ore 20 e 30 nella Basilica di Santa Croce si terrà il concerto di Canto Gregoriano del Coro Viri Galilaei. Direttore Enzo Ventroni. L’ingresso è libero. Il Coro Viri Galilaei inizia la sua attività e intraprende lo studio del canto gregoriano nel 1985, grazie all’iniziativa dell’attuale direttore Enzo Ventroni. Dopo alcuni anni in cui entra in contatto con varie realtà monastiche del territorio fiorentino, iniziano i contatti con studiosi dell’AISCGre, frequentando i seminari specialistici che si tengono a Cremona. A partire dai primi anni ’90, il Coro intraprende anche l’attività concertistica, eseguendo oltre 200 concerti. Tra i molti concerti eseguiti, quello di apertura della Rassegna Genesis nella Basilica di San Miniato l’11 gennaio 1993; nell’agosto del 1993 è stato invitato a Ueberlingen a tenere un concerto nel Duomo della città tedesca. Il 25 marzo 1997 ha inaugurato la prima edizione del festival O Flos Colende nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, importante rassegna organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore. Il 22 aprile 1999 ha partecipato all’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione nel Battistero di Firenze con uno spettacolo tenuto da Giorgio Albertazzi, con la Regia di Cauteruccio; Ha organizzato vari concerti per l’Estate Fiorentina, in collaborazione con il Comune di Firenze, eseguendo oltre quaranta concerti tra il 1996 e il 2004 in luoghi prestigiosi quali il Cappellone degli Spagnoli, il Duomo di Firenze, il Chiostro di Santo Spirito, la Chiesa dei Santi Apostoli, la basilica di San Miniato etc.; nel 2005 e 2006 è stato invitato a tenere due concerti nella Chiesa di Orsanmichele in occasione del Festival Firenze Classica; il 29 settembre 2006 è stato invitato alla rassegna annuale della Sacra di San Michele, Torino. Sono solo alcuni dei concerti eseguiti nel corso degli anni. Maurizio Costanzo