Firenze, il concerto di Carnevale dell'Ort per le donne in difficoltà

Firenze, 3 marzo 2025 – Appuntamento con la musica e la solidarietà, col concerto di Carnevale dell'ORT per le donne in difficoltà. Domani, martedì 4 marzo, alcune persone accolte dalla Fondazione Caritas di Firenze potranno assistere gratis alla serata di musica “La grande mela - Broadway & il Musical” al Teatro Verdi.

Un gruppo di donne che sono accolte a Casa San Michele, struttura di accoglienza della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze Ets, parteciperanno come ospiti al Concerto di Carnevale “La grande mela - Broadway & il Musical” dell'Orchestra della Toscana in programma domani 4 marzo alle 21 al Teatro Verdi di Firenze. Le donne, sole o mamme con un bambini in condizioni di difficoltà potranno così partecipare a una piacevole serata di musica gratuitamente, grazie all'invito dell'ORT.

Iniziative di Solidarietà

Prima del concerto le volontarie della Fondazione saranno presenti nel foyer del teatro per informare gli spettatori sull'iniziativa La mensa che Viaggia, progetto contro lo spreco alimentare promosso da Fondazione Solidarietà Caritas, che invita i cittadini e le aziende a contribuire con una donazione al servizio di recupero alimentare e distribuzione pasti.

“Il progetto La mensa che viaggia permette di recuperare cibo invenduto o non utilizzato di qualità da mense, supermercati, associazioni, per trasformarlo in 900 pasti caldi da distribuire ai più bisognosi” afferma Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze Ets.

Nel 2024, recuperati 34.500 chili di pane

8.800 uova

79.000 chili di frutta e verdura

1.200 litri di latte

6.126 chili di pasta

Cibo che sarebbe andato sprecato e che invece è stato “salvato” e utilizzato per preparare i pasti per gli ospiti delle mense e delle strutture di accoglienza del territorio. Ringraziamo l'ORT per l'invito a partecipare al concerto di Carnevale e per la sensibilità e la vicinanza che dimostra sempre nei nostri confronti e nei confronti dei più fragili”.

Un Omaggio a New York

Il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della Toscana, diretto da Marco Pierobon – in questa occasione anche tromba solista –, è un omaggio alla città che più di ogni altra ha segnato l’immaginario musicale del Novecento: New York. Un viaggio tra cinema, jazz e teatro musicale che rende tributo a tre giganti della composizione: Ennio Morricone, John Kander e George Gershwin.

New York è sogno e ambizione, ritmo e modernità, e in questa serata la sua essenza prende vita attraverso arrangiamenti che ne esaltano il carattere unico. L’oceano sconfinato e la promessa di una nuova vita risuonano nelle note di Morricone per La leggenda del pianista sull’oceano, dove un grido squarcia il silenzio e il pianoforte si insinua come un’onda che trasporta il destino.

Poi le luci sfavillanti di Broadway si accendono con Kander, autore di melodie seducenti e cariche di ironia, capaci di trasformare ogni canzone in un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo: dal magnetismo di All That Jazz all’energia beffarda di Cell Block Tango, passando per il sarcasmo e la teatralità di We Both Reached for the Gun.

Infine, New York si fa sinfonia con Gershwin, dove lo swing incontra l’orchestra e il jazz si fonde con la musica colta: da Fascinating Rhythm al Concerto in Fa, fino all’emozione travolgente delle pagine di Porgy and Bess, con la sua miscela di blues, gospel e lirismo senza tempo.

