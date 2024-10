Firenze, la Compagnia delle Seggiole porta in scena una cena ‘con delitto’

Firenze, 14 ottobre 2024 - Invito a cena con delitto, per una serata all’insegna del buon cibo ma anche del gioco e del mistero. È quello che va in scena al Ristorante Retrò Firenze. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di gialli, e non solo. Il 26 ottobre, in collaborazione con La Compagnia delle Seggiole capitanati da Fabio Baronti, Retrò ospita nel suo giardino d’inverno un evento molto speciale “L’indizio invisibile. Radiogiallo di Hellery Queen”, portato in scena proprio dagli attori delle Seggiole.

Letture radiofoniche e rumori di scena dovranno bastare per scoprire l'assasino. Ma c’è anche un premio in palio: al vincitore, a chi riesce cioè a indovinare chi è il colpevole, viene offerta una cena per due al Retrò. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 350 533 1918.

Maurizio Costanzo