Firenze, Cna alla Mostra dell’artigianato con 109 imprese

Firenze, 25 aprile 2025 – Sono 109 le imprese che CNA Firenze Metropolitana porta da oggi alla ribalta dell’89esima Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA), in programma alla Fortezza da Basso fino 1 maggio. Una partecipazione ampia – oltre il 20% del totale degli espositori – che attraversa più padiglioni e racconta, attraverso linguaggi diversi, la vitalità e la qualità dell’artigianato locale. Dall’artigianato artistico al design, dalla moda all’enogastronomia, il contributo CNA si presenta come un mosaico di competenze, esperienze e tradizioni capaci di dialogare con l’innovazione. Cuore pulsante della presenza CNA è Artefacendo, la collettiva allestita come ogni anno al Padiglione Ghiaie e dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. Moda, legno, alabastro, oreficeria e tanto altro: una vetrina trasversale che unisce estetica e maestria, dove ogni giorno prenderanno vita dimostrazioni e lavorazioni dal vivo, offrendo ai visitatori un contatto diretto con i processi creativi e produttivi.

Chi lo desidera potrà anche votare il proprio espositore preferito, contribuendo così all’assegnazione del premio L’Eccellenza in Mostra 2025. La presenza CNA prosegue al Padiglione Spadolini: al piano terra con le imprese dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo; al piano attico con le eccellenze enogastronomiche e gli artigiani del gusto. Due mostre mettono invece al centro l’eccellenza orafa del territorio. Nel Corridoio dell’Arco va in scena In Conversazione. Maestri artigiani e giovani talenti in mostra, progetto promosso con LAO – Le Arti Orafe, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20. L’esposizione presenta 21 gioielli frutto della collaborazione tra sette maestri orafi fiorentini e altrettanti studenti, in un confronto generazionale che mescola tecniche classiche e ricerca contemporanea. A pochi passi, nella stessa location, si sviluppa anche Fragmenta. Preziosi dettagli, riflessione visiva e materica di sei orafi sul valore del dettaglio e dell’unicità nella creazione artigianale. Completa il percorso culturale Fatto in Toscana, mostra fotografica ospitata al Padiglione Ghiaie che racconta, attraverso immagini d’autore, la forza identitaria dell’artigianato toscano. All’esterno, nella Corte dei Sapori, spazio infine allo street food a km zero e ai pop up restaurant, che offrono un’esperienza gastronomica autentica e legata al territorio. “La Mostra Internazionale dell’Artigianato è un’occasione preziosa per valorizzare il lavoro degli artigiani, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale, perché consente di raccontare al pubblico il valore che si cela dietro ogni prodotto: il sapere, la manualità, la qualità dei materiali – dichiara Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana - È attraverso questo dialogo diretto, e non solo attraverso la dimensione commerciale, che si rinnova il legame tra l’artigianato e il territorio e si trasmette, soprattutto alle nuove generazioni, la cultura del ‘fare’. Come CNA partecipiamo con convinzione, portando in mostra oltre 100 imprese artigiane selezionate, per offrire loro un’opportunità concreta di visibilità, accesso al mercato e riconoscimento, in un contesto che valorizza la qualità e la capacità dell’artigianato di evolversi senza perdere il legame con le proprie radici”.