Firenze, Carnevale con Lucilla: arriva a teatro l’idolo dei bambini

Firenze, 25 febbraio.2025 Un divertente show di Carnevale pensato per i più piccoli, insieme alla “Fatina del Sole”. Idolo dei bambini, che da anni seguono sul web le sue popolarissime canzoni e coreografie, Lucilla torna sabato primo marzo (ore 16) al Teatro Cartiere Carrara, dopo il tutto esaurito dello scorso autunno. Lo spettacolo s’intitola “Carnevale Italiano”: ripercorrendo i suoi brani più amati, Lucilla proporrà un viaggio immaginario alla scoperta delle principali maschere della nostra cultura. Con la “Fatina del Sole” ci saranno quindi Arlecchino, Pulcinella, Colombina e tanti altri ospiti. Tutti a bordo dell’astronave di Lucilla, immersi in una nuova, fantastica, scenografia di specchi, colori e immagini. Sarà anche l’occasione per ascoltare la nuova canzone di Lucilla “È Carnevale”. Con oltre un miliardo di visualizzazioni sui social e un milione - e 200mila follower solo su Youtube - Lucilla è tra i personaggi più amati dai più piccoli. Un successo che deve molto al suo sorriso, all’inconfondibili chioma rossa e soprattutto ai suoi brani e alle sue filastrocche, al contempo ludici ed educativi. I bimbi l’adorano, le inviano messaggi e disegni e non perdono occasione per vederla dal vivo..Inizio spettacolo ore 16. I biglietti (posti numerati da 27 a 38 euro), sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Maurizio Costanzo