Firenze capitale dei Lego, torna Bricks in Florence Festival

Firenze, 15 novembre 2024 - Sabato 16 e domenica 17 novembre torna al Teatro Cartiere Carrara – Teatro di Firenze (ex Tuscany Hall) Bricks in Florence Festival, uno degli eventi più importanti in Italia dedicati al mondo dei mattoncini LEGO e ai suoi appassionati di ogni età. Organizzato da ToscanaBricks – il LEGO Users Group della Toscana, il festival offre due giornate ricche di divertimento e creatività Protagonisti della settima edizione di Bricks in Florence Festival sono i simpatici BrickPuppies™, una serie di colorati animaletti costruibili che, pur utilizzando un numero ridotto di pezzi LEGO, riescono a conquistare grandi e piccoli con la loro simpatia e originalità.

Costruiscili Tutti! è il motto di questa edizione del festival che invita il pubblico più giovane a partecipare attivamente: i BrickPuppies saranno infatti protagonisti di un’attività di gioco dove ogni bambino potrà cimentarsi nella costruzione di tutti gli animaletti. Questa nuova attività arricchisce ulteriormente il programma di laboratori che ToscanaBricks organizza nei suoi eventi come le elettrizzanti gare di Speed Building, la creativa Costruisci la tua Papera, il gioco collaborativo Costruisci il Mondo Minecraft e non solo. Sarà inoltre disponibile un'ampia area di gioco libero, perfetta per dare sfogo alla fantasia di tutti i partecipanti, indipendentemente dall'età. Bricks in Florence Festival trasformerà il teatro in un mondo magico fatto di mattoncini LEGO, con creazioni originali realizzate da decine di Afol (Adult Fan of LEGO) provenienti dall'Italia e dall'estero.

Al centro dell'esposizione, tre importanti opere collaborative: un diorama a tema LEGO Castle di oltre 20 metri quadrati, con un villaggio e due grandi castelli medievali, due diorami LEGO City, uno microscala, dove un singolo mattoncino può rappresentare molte cose come un albero, un’auto o un palazzo e uno in scala minifigure con una grande stazione e treni in movimento, il terminal di un aeroporto, una spiaggia, una fattoria e tanto altro ancora. L'esposizione si completa con creazioni di ispirazione fantasy, riproduzioni di edifici storici, veicoli motorizzati e da lavoro, sculture tridimensionali, mosaici, omaggi alla cultura pop e tante altre opere originali nate dalla fantasia dei nostri costruttori.

A questa settima edizione di Bricks in Florence Festival torna anche la Galleria Giovani Costruttori, amata e richiestissima da tutto il pubblico, che permette di dare risalto alla creatività di tutti i bambini tra 6 e 12 anni che avranno così modo di esporre le proprie opere accanto a quella dei mastri costruttori di BiFF. Torna anche il ToscanaBricks AFOL Launch Pad, la nuova sezione della Galleria Giovani Costruttori, trampolino di lancio per i ragazzi da 13 anni in su, futuri espositori di Bricks in Florence Festival. Presente anche l’iniziativa Fairy Bricks per donare scatole LEGO ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere toscane grazie alle donazioni del pubblico. Infine i visitatori potranno trovare set, rarità, elementi sfusi e mini-figure, abbigliamento, libri - e non solo- nei negozi specializzati presenti in mostra. Orari: sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 9 alle 19. Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, ridotto 6 euro fino a 12 anni e soci Coop, intero 8 euro. Prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804), alla biglietteria del Tuscany Hall e online su www.ticketone.it.

