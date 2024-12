Firenze, Capannucce in Città: iscrizioni aperte fino al 22 dicembre

Firenze, 19 dicembre 2024 - Capannucce in Città, la rassegna fiorentina che invita a celebrare il Natale conservando la tradizione del presepe, conferma il suo successo e sfiora i 2.000 partecipanti quando mancano poche ore al termine delle iscrizioni: c'è tempo fino al 22 dicembre. Sono tantissime le foto e i video inviati alla mail [email protected] da parte dei piccoli e grandi presepisti toscani e non solo. Presepi realizzati artigianalmente, originali e creativi, sempre più artistici e social. Da 23 anni Capannucce in Città invita a mantenere vivo l'insegnamento di San Francesco, a realizzare il presepe a casa, a scuola o in parrocchia per celebrare il significato autentico del Natale. Possono partecipare privati cittadini, classi o intere scuole, e ancora gruppi di catechismo, oratori e parrocchie, ma anche attività commerciali, associazioni o aziende. E tutti vengono premiati. Iscriversi è facile e gratuito: basta realizzare il presepe, compilare il form online con il nome di ogni iscritto e seguire le indicazioni su: https://www.capannucceincitta.it/. Foto e video inviati alla mail [email protected] saranno pubblicati sulla Pagina Facebook Capannucce in Città. Ad aprire le iscrizioni è stato l'Arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, con la tradizionale lettera rivolta a tutti i bambini, "il Natale che stiamo vivendo - ricorda - ci introduce quest'anno in un tempo speciale chiamato Giubileo". "Il presepe non può mancare nelle nostre case, nelle strade, nelle scuole - aggiunge Padre Bernardo Gianni, Priore di San Miniato al Monte e presidente di Capannucce in Città - luoghi in cui sentiamo fame e sete di amore e verità, di bellezza e umanità che il Natale trasfigura in quella vita divina che Gesù è venuto a donarci". Un messaggio che anima da sempre Capannucce in Città, la rassegna ideata dall'imprenditore fiorentino Mario Razzanelli, con il presidente onorario, Paolo Blasi. Anche quest'anno l'iniziativa del Presepe in Scatola ha riscosso grande interesse, stimolando manualità e creatività. Per partecipare basta realizzare un presepe, in formato scatola da scarpe, originale e creativo, modellato con ogni tipo di tecnica o materiale. L'opera deve essere fotografata o ripresa in un video e inviata a: [email protected]. I più originali e suggestivi saranno esposti in chiesa e i presepisti riceveranno un premio speciale da parte del Comitato organizzatore. La cerimonia di premiazione si terrà il 5 gennaio 2025 alle ore 16 nella chiesa di San Gaetano, in via Tornabuoni, nel centro storico di Firenze. A premiare i partecipanti saranno Padre Bernardo Gianni assieme al Comitato di Capannucce in Città e per la prima volta anche il nuovo Arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli. Non mancheranno le note del Piccolo Coro Melograno diretto da Laura Bartoli e accompagnato al pianoforte da Chiara Piccioli. Capannucce in Città si svolge grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, con la collaborazione della Arcidiocesi di Firenze e con il supporto dei media partner Radio Toscana e Toscana Oggi. Maurizio Costanzo