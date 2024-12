Firenze, brindisi di Natale insieme al cantautore fiorentino Riccardo Azzurri

Firenze, 11 dicembre 2024 – Brindisi di Natale insieme al cantautore fiorentino Riccardo Azzurri. Appuntamento il 14 dicembre alle ore 16,30. Azzurri tra racconti di vita e la magia della musica, incontragli amici per quattro chiacchiere in compagnia, con brindisi e dolci natalizi preparati da Iuliana Popa per augurare buon Natale. Buffet in collaborazione con l’Associazione Isola di Santa Croce. “Appuntamento presso il centro dell’età libera l’Isola di Santa Croce in via Malcontenti 12, - spiega Azzurri - dove tra un brano e l’altro presentato da Silvia Papucci SPManagement Associazione Culturale, sarò accompagnato da molti amici tra cui Sergio Forconi e Giovanni Lepri. Grazie a Riccardo Gervasoni presidente del circolo e a Iuliana Popa social media manager. L’ingresso è libero ma bisognerà prenotare”. Maurizio Costanzo