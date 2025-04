Firenze, arriva il Trio Eidos in concerto

Firenze, 23 aprile 2025 - Guidati dalla musica. Saranno le note del Trio Eidos, formazione cameristica tra le più apprezzate della classica internazionale, a impreziosire l’evento Driven by Music in programma martedì 29 aprile alle 19,30 al Centro Porsche Firenze. L’appuntamento – aperto al pubblico, prenotazione obbligatoria a [email protected] – celebra l’incontro tra l’arte del pentagramma e l’eleganza Porsche, da sempre elemento distintivo del marchio. Performance e sostenibilità: valori condivisi da Porsche e dal mondo dell’arte. La serata sarà accompagnata da un aperitivo, all’interno dello showroom del Centro Porsche Firenze, in via de’ Cattani 81. Composto da Francesco Mardegan al violino, Giulia Loperfido al pianoforte e Stefano Bruno al violoncello, il Trio Eidos proporrà pagine amatissime del periodo romantico e tardo romantico: il “Trio elegiaque n. 1 in sol minore” di Sergej Rachmaninov e il “Trio in sol minore per pianoforte, op. 15” di Bedrich Smetana. Il Trio Eidos ha all’attivo concerti in tutta Europa, tra cui la partecipazione al progetto "Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo" promosso da Cidim e Accademia Chigiana. Vincitrice di prestigiosi concorsi musicali, la formazione ha esordito su cd con un album distribuito dalla rivista Suonare News.