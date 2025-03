Firenze, apre la mostra immersiva su Matisse: è la prima al mondo

Firenze, 11 marzo 2025 - Da sabato 15 marzo al 2 giugno la Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà una nuova mostra immersiva dedicata al maestro del Fauvismo: Henri Matisse. Inside Matisse – Immersive Exhibition è la prima mostra immersiva al mondo dedicata al poliedrico e colorato pittore francese e debutterà per la prima volta in esclusiva alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze. L’inaugurazione della mostra, la seconda delle quattro produzioni che si alterneranno quest’anno all’interno della ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte, porterà con sé tante novità tecnologiche, dal rinnovamento dell’impianto di proiezione all’introduzione di una nuovissima esperienza basata sull’intelligenza artificiale. Inside Matisse - Immersive Exhibition si addentra nella vita di un artista straordinario, svelando agli occhi degli spettatori l’arte rivoluzionaria e sorprendente del pittore e scultore francese, permettendogli di stabilire un contatto quasi personale con la forma e il colore, i veri protagonisti di questa produzione digitale. Henri Matisse fu uno dei più prolifici artisti del XX secolo, noto per essere uno dei capostipiti del movimento fauvista. Dopo aver sconvolto la società benpensante del tempo, continuò dedicarsi alla sperimentazione artistica e alla ricerca della forma d’arte perfetta, concentrandosi sull’uso del colore e della linea. Negli ultimi anni della sua vita, ormai costretto a lavorare dalla sedia a rotelle, Matisse ideò un metodo per dipingere totalmente personale e coloratissimo, i cut-out, raggiungendo quell’ideale di perfezione della forma e del colore che aveva ricercato tutta la vita. Con Inside Matisse sarà possibile ammirare questa evoluzione incredibile dall’interno, immergendosi nel cuore di un artista iconico. Inside Matisse accoglierà ogni giorno i suoi visitatori nel cuore di quello che ormai è un punto di riferimento per gli amanti dell’arte digitale: uno spazio multimediale a 360° che per 35 minuti sarà inondato di immagini, luci, colori e musica, avvolgendo letteralmente il pubblico nei variopinti dipinti di Henri Matisse. Un punto di incontro fra arte, storia e tecnologia, un’esperienza emozionale che colpirà al cuore i visitatori. Accanto all’esperienza multisensoriale della Sala Immersiva, la Cattedrale lancia una nuova collaborazione con Stride, una giovanissima azienda fiorentina di sviluppo software che ha ideato SketchArt, un’esperienza che utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare un semplice schizzo in un'opera d'arte ispirata allo stile di Matisse. Alla fine dell’esperienza sarà possibile portarsi un pezzetto di mostra a casa, sia in versione digitale che fisica: un ricordo tangibile ed emozionante di un viaggio artistico fatto su misura per i visitatori. In occasione dell’inaugurazione della mostra Crossmedia Group e la Cattedrale dell’Immagine sono felici di annunciare il rinnovo completo dei proiettori utilizzati all’interno della grande sala immersiva. Un rinnovamento che permetterà ai visitatori di apprezzare ancora di più le immagini ad alta risoluzione proiettate sulle pareti di una location unica nel suo genere, rendendo l’esperienza immersiva ancora più coinvolgente. Continua la collaborazione di Crossmedia Group e la Cattedrale dell’Immagine con Opera Laboratori, che cura il servizio di accoglienza, e con la Casa editrice Sillabe di Livorno, impegnata nella gestione del bookshop. I biglietti della mostra sono acquistabili presso la biglietteria fisica della Cattedrale dell’Immagine e sul sito di Vivaticket. Maurizio Costanzo