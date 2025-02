Firenze, Andrea Muzzi porta a teatro la sua “Squola di fallimento”

Firenze, 10 febbraio 2025 - "A Squola di Fallimento" è una lezione che unisce formazione e intrattenimento in un originale format. Attraverso la narrazione di storie ed esperienze di vita s’impara a vedere il fallimento come occasione per reinventarsi e darsi una nuova opportunità. In occasione del 13 febbraio San Fallimentino, al Teatro di Cestello, la lezione sarà dedicata a chi, in coppia o single, ha fatto di ogni errore amoroso una lezione, dimostrando che anche i cuori infranti possono battere ancora..E di chi ha fallito miseramente nell’amore, ma non si arrende e continua a cercare la sua metà, magari sbagliando ancora. La scena riproduce un'aula scolastica dove Andrea Muzzi (autore, attore e regista, da 15 stagioni porta in scena All’Alba perderò, uno spettacolo divenuto poi un film) e Francesca Corrado (Presidente Scuola di Fallimento. Autrice del libro Il fallimento è rivoluzione) si alternano nel ruolo di insegnanti.

Il focus centrale è sull'importanza del fallimento come una possibile tappa per il successo. La lezione incoraggia gli spettatori a rivalutare il concetto di fallimento, evidenziando come dietro ogni evoluzione e successo ci sia più spesso di quanto si possa immaginare un errore o una caduta. Perché il fallimento non è un ostacolo ma una opportunità di crescita personale e professionale.Il fallimento è l’occasione di prendere atto dei dettagli ancora da perfezionare. Ogni spettacolo prevede anche la figura del supplente: campioni di sport, personalità dello spettacolo che condivideranno con il pubblico i loro errori e quelli che sono stati utili per raggiungere i loro traguardi. Il supplente dello spettacolo in scena il 13 febbraio sarà Marco Falagiani, un Premio Oscar della musica.

Musicista autore compositore arrangiatore produttore artistico. Nel 1992 scrive con Aleandro Baldi e Giancarlo Bigazzi la canzone Non amarmi della quale cura anche l’arrangiamento e che, interpretata in duetto con Francesca Alotta, vince il Festival di Sanremo nella sezione Novità. Ha scritto per: Mia Martini, Aleandro Baldi, Laura Pausini, Jennifer Lopez & Marc Anthony, Il Divo, Gianni Morandi, Anna Oxa, Stadio, Marco Masini. Nel corso della sua carriera ha scritto successi nazionali e internazionali. Ha scritto insieme a Giancarlo Bigazzi la colonna sonora del film Mediterraneo, per il quale ha ottenuto una nomination al David di Donatello.

La pellicola ha vinto il premio Oscar per il miglior film straniero nel 1992. A conclusione della "lezione" uno spettatore riceverà un Certificato di Idoneità alla Caduta e alla Risalita. Un diploma consegnato per aver maturato una consapevolezza unica sul valore del fallimento.

“Dopo lo spettacolo, il film e pure il libro ero stanco di raccontare il fallimento.- Racconta Andrea Muzzi- L’incontro con Francesca Corrado mi ha fatto però cambiare idea. Mi ha dato la possibilità di una narrazione diversa della sconfitta, ovviamente, senza perdere la possibilità di riderci sopra. È nato così “A squola di fallimento” che più di uno spettacolo, lo definirei un’esperienza di vita. Spero anche per gli spettatori!”. “Non so se sia possibile salvare un’esistenza grazie a una manciata di parole, se sia possibile cambiare atteggiamento verso la vita grazie a una storia. - Racconta Francesca Corrado - So che il fallimento ha solo il potere che gli diamo noi. Che può arrivare a consumarci se lo percepiamo come un torto ingiusto, una ingiustizia personale, come se il destino ce l’avesse solo con noi. O una opportunità se lo consideriamo un fortunato inciampo. E allora forse, conoscere le lotte personali, gli errori involontari e gli esperimenti falliti che altri hanno dovuto affrontare può renderci più consapevoli che i successi arrivano dopo un lungo viaggio fatto di molte deviazioni e tanti imprevisti lungo il cammino.” Maurizio Costanzo