Firenze, alle Oblate la mostra collettiva internazionale ‘Letteratura in acquerello’

Firenze, 10 ottobre 2024 – Alla biblioteca delle Oblate, da venerdì 11 a sabato 26 ottobre ci sarà la mostra collettiva internazionale ‘Letteratura in acquerello 2024. Il Viaggio’ con dimostrazioni dal vivo, incontro di urban sketchers, pittura collettiva e laboratorio per bambini. Il progetto. ‘Letteratura in acquerello. Il Viaggio’ promosso dall’associazione artistica AcquaFirenze in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate e patrocinato dal Comune di Firenze, nasce dal tentativo di unire pittura e letteratura. E raccontare, attraverso pennellate e colori, l’idea di viaggio che le parole di un libro possono suscitare. Il progetto è ospitato nel complesso architettonico trecentesco in cui ha sede la Biblioteca delle Oblate, proponendo una mostra internazionale di acquerelli legati al tema specifico del viaggio e una serie di eventi. Il viaggio, reale o simbolico, è un’esperienza costante nella vita di ogni persona, e si intreccia strettamente con la letteratura e la pittura. Nella letteratura spesso il “viaggio” rappresenta un ponte che unisce mondi diversi per cultura, tradizioni, scenari, epoche storiche, tra realtà e finzione, sentimenti e stati d’animo. La letteratura di viaggio si è andata affermando soprattutto negli ultimi due secoli, ma può vantare radici antiche. Grandi scrittori con le loro opere hanno raccontato Paesi, popoli e tradizioni. Anche l’arte, che per sua natura cattura e fissa le emozioni oltre le immagini, è un modo di viaggiare attraverso gli occhi di chi ha ritratto un paesaggio, una scena di vita quotidiana, la sensazione di un istante. Il progetto è realizzato grazie al contributo di Toscana Aeroporti spa, Hahnemüle, Canson, Caran d’Ache, Tintoretto, Arches, Sennelier, Artemiranda, Maimeri, Cartoleria Lory, Casa del Libro Itaca. La mostra. La Sala Aleramo della Biblioteca ospiterà (dall’11 al 26 ottobre) la collettiva di acquerelli con circa 70 opere di artisti internazionali contemporanei ognuno dei quali si è ispirato a un libro che racconta un viaggio reale o di fantasia, scelto secondo la propria sensibilità. In occasione dell’inaugurazione, venerdì 11 ottobre (ore 18), l’artista Mustapha Ben Lahmar realizzerà un acquerello dal vivo. Al termine della mostra, le opere saranno esposte nelle librerie indipendenti di Firenze, Bologna, Barcellona e Oviedo che hanno aderito all’iniziativa (elenco completo sul sito di AcquaFirenze Aps). A questa mostra itinerante parteciperà anche il vincitore del concorso online lanciato sui canali social dell’associazione. Le dimostrazioni dal vivo. Durante l’evento non mancheranno momenti emozionanti come vedere nascere un’opera dal vivo. Gli artisti Gianfranco Barco, Sabine Blomqvist, Miquel Bruno, Jose Antonio Espinosa, Silvia Faini, Carlo Monopoli, Natus Rodríguez Taján saranno protagonisti della realizzazione dal vivo di un acquerello, Le dimostrazioni si svolgeranno in vari momenti: venerdì 18 nell’Altana Marielle Franco (ore18,30) e sabato 19, nella Saletta Joice Lussu (dalle 10,30 alle 13), e nell’altana Marielle Franco (dalle 15,30 alle 18).