Firenze, all’Artecultura serata funky con gli 'A Basso d'uomo'

Firenze, 9 giugno 2023 – Proseguono anche questo fine settimana gli appuntamenti al Giardino dell'Artecultura (via V. Emanuele 4) a Firenze, tra laboratori, concerti, yoga all’aperto, esposizioni. Per tutti gli appassionati di funky 'contaminato' da non perdere sabato 10 giugno 2023, a partire dalle 20 , il concerto degli “A Basso d'uomo. Simone Dellisanti & Funky Ensemble” per uno spettacolo energico, divertente e ballabile. Sul palco, oltre a Simone Dellisanti, basso e voce, ci saranno Alessio Lottero, chitarra e voce, Elia Ciuffini alla batteria e Dimitry Beznar al sax. Ingresso libero.

"A Basso d'Uomo" nasce nel 2017 a Firenze da un'idea di Simone Dellisanti, fondatore, compositore e produttore del progetto, musicista e insegnante di basso elettrico, che ha condiviso il palco con nomi celebri tra cui Paul Gilbert, Giuseppe Scarpato, Sud Sound System, Jeff Berlin, Billy Sheehan, Dennis Chamber. “Abbiniamo alle incalzanti sonorità della musica funky il sottile linguaggio del jazz, ma non ci si ferma qui. Il personale linguaggio e il carattere stilistico di ogni componente della band - spiega il musicista Dellisanti - lascia uno spiraglio aperto verso il Rock, il Blues e l'RnB, mettendo in mostra la musicalità e il genio ritmico e improvvisativo”. Per informazioni: [email protected].