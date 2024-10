Firenze, al via visite guidate alla Sinagoga e al cimitero monumentale ebraico

Firenze, 3 ottobre 2024 Riapre straordinariamente alle visite guidate il cimitero ebraico monumentale di Firenze. Tornano le giornate dedicate alla conoscenza della cultura ebraica con eventi dedicati, laboratori e visite per famiglie e bambini. Ben dieci appuntamenti dal 6 ottobre al 24 novembre grazie al quale sarà possibile immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti. La Sinagoga di Firenze è uno degli esempi principali in Italia dello stile moresco. Domenica 6 ottobre alle ore 15 sarà possibile percorrere le tappe fondamentali che hanno portato alla diffusione dell’amore per l’esotismo nell’arte e nelle architetture. I partecipanti potranno confrontare il Tempio maggiore di Firenze con altre sinagoghe, come per esempio quella di Vercelli e quella di Torino. Domenica 13 ottobre alle ore 11 e domenica 10 novembre alle ore 11 sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, 14 a due passi da Porta San Frediano. Durante la visita scopriremo le caratteristiche di questo luogo, che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell'ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra fine '700 e fine '800 oltre ad un excursus sugli usi e le tradizioni funerarie ebraiche. Un viaggio nelle sale museali alla scoperta dei paramenti che vestono e impreziosiscono la Torah. Domenica 20 ottobre alle ore 15, fili e tessuti preziosi, magnifici ricami e tessiture con armonie di disegni e colori che si intrecciano con la storia e la cultura ebraica. Durante la visita scopriremo e conosceremo la specificità dell'arte tessile ebraica nel contesto italiano, ponendo l'attenzione non solo alla ricca collezione tessile museale, ma anche ai luoghi in cui è stata realizzata. Mercoledì 23 ottobre alle ore 11, venerdì 1 novembre alle ore 11 e domenica 17 novembre alle ore 15 si terranno le visite guidate alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze per conoscere la storia della costruzione della Sinagoga fino ai giorni d'oggi, e per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Saranno raccontate le feste ebraiche, il ciclo della vita e le tappe fondamentali dell'ebraismo esemplificati dagli oggetti presenti al museo. La Sinagoga ha compiuto 142 anni e sarà possibile scoprire la sua storia nella visita guidata di domenica 27 ottobre alle ore 15. Dietro alla costruzione della Sinagoga fiorentina vi sono molte eventi da raccontare e tante curiosità da scoprire. Le guide di Opera Laboratori accompagneranno i visitatori nella storia della costruzione della Sinagoga fino ai giorni d'oggi, per focalizzarsi poi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo parleremo delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell'ebraismo. Come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? Di questo e molto altro sarà possibile parlare domenica 3 novembre alle ore 15 con una visita speciale alla Sinagoga di Firenze. Domenica 24 novembre alle ore 15 la visita guidata dedicata al ruolo della donna nella religione ebraica. Nel corso della visita verrà affrontata la questione della separazione tra uomini e donne durante la funzione religiosa e, al museo, intorno alla tavola di Shabbat, verranno illustrati i precetti ebraici tipicamente femminili saranno protagonisti di questa visita guidata che accennerà anche alla cucina ebraica e alle sue regole. Al secondo piano del museo sarà spiegato il tema del matrimonio e della maternità, nella Stanza della Memoria saranno letti alcuni passi di Primo Levi tratti dal libro “ Se questo è un uomo” dedicati alla donna durante la Shoah. La visita si concluderà al piano terra con un piccolo assaggio dello humor ebraico con la figura della yiddishmame. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2989879 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18).