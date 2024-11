Firenze, 5 novembre 2024 – A Firenze al via ‘Quartieri in cerca d'autore’ nel segno di Pirandello. Il progetto, con la direzione artistica di Fulvio Cauteruccio, fino al 30 novembre, anima l’Autunno Fiorentino con voci, suoni e parole intorno alla poetica pirandelliana: tre spettacoli, laboratori tematici con studenti di varie scuole e giovani musicisti del Conservatorio “Luigi Cherubini”, podcast originali creati in collaborazione con Controradio, dalle interviste fatte ai cittadini nei mercati, nelle Rsa e negli istituti scolastici. Laboratori con le scuole per la realizzazione di Radiodrammi con gli attori Maria Cassi, Ninni Bruschetta, Flavia Pezzo e Fulvio Cauteruccio. Un convegno sul teatro e sulla letteratura di Pirandello dal titolo Quando si apre il sipario. Il dramma della superstizione condotto dallo storico della letteratura, critico letterario e italianista Marino Biondi (Università di Firenze) insieme a Fulvio Cauteruccio (22/11, ore 17.00, Villa Favard di Rovezzano). Il progetto, ideato dalla Compagnia Krypton, grazie a Rai Radio 3 media partner della manifestazione, supererà i confini cittadini il 14 novembre alle ore 23 in onda su Radio3 Suite, trasmissione condotta dal critico teatrale Antonio Audino, con gli interventi e le letture dal vivo di Fulvio Cauteruccio e Ninni Bruschetta, collegati dalla sede rai di Firenze. “Un lavoro intorno all’opera del grandissimo Luigi Pirandello fatta con laboratori, con tre spettacoli teatrali, con podcast e anche con un convegno” - ha detto l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini - Questa è l’idea dei Quartieri in Cerca d’Autore che, nell’ambito del dell’Autunno Fiorentino, la compagnia Krypton ha strutturato e trasformato in un’idea molto bella perché consente di assistere a degli spettacoli importanti al teatro Cantiere Florida, al Combo Social Club, a the Square e all’Rsa Il Giglio, spazi anche non tradizionali per il teatro e consente anche di riflettere con un bel convegno con il professor Marino Biondi nonché di ascoltare i podcast che andranno in onda su Controradio le riflessioni anche su Radio tre” Gli spettacoli teatrali. Tre sono gli spettacoli teatrali presentati in vari luoghi della città. Il 19 novembre, ore 16.00 nella Rsa Il Giglio e il 21 novembre, ore 21.00 al Combo Social Club, va in scena a ingresso libero QUIZÀS – un gioco sull’esistenza di e con Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua. La scena è costituita da un ring che si compone di 40/50 sedie dentro cui ha luogo lo spettacolo. Attraverso il gioco creato dagli interpreti, gli spettatori diventeranno protagonisti anch’essi. Costretti alla vicinanza e al contatto fisico con gli attori, canteranno, balleranno, reciteranno sperimentando lo stare in scena. Partendo da Sei Personaggi in cerca d’autore, lo spettacolo dà voce ai due personaggi “non parlanti”, il giovinetto e la bambina che, trasportati ai nostri giorni, stanno ancora aspettando l’arrivo dell’autore. Con fare divertito e provocatorio, i due interpelleranno il pubblico, porranno domande su cosa significhi vivere, morire, scegliere la forma della propria presenza nel mondo. Il 26 novembre, ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida debutta in prima nazionale Dovrebbe essere così. Intorno al mondo Pirandelliano, lo spettacolo creato per l’occasione dall’attore e regista Michele Sinisi. Questo lavoro nasce da una riflessione sull’opera di Pirandello, che accompagna la vita dello stesso autore: un monologo che è il racconto di un sogno notturno di cui ci si è dimenticati di prendere appunti al risveglio. Il corpo partecipa al percorso creativo, perché raccontarlo col corpo e le parole è l’unica possibilità. Il 30 novembre alle ore 21.00 nel teatro di The Square a Le Cure, la Compagnia teatrale Krypton presenta un primo studio su La Patente, con l’adattamento e la regia di Fulvio Cauteruccio, anche interprete. La storia di Chiarchiaro è sempre attuale, come scrive Cauteruccio nelle note di regia: “Chiarchiaro per certi versi rappresenta la vittima di un'ingiustizia frutto di angherie, credenze, dicerie, che possono portare anche alla morte e che, pur riferendosi al contesto degli anni Venti, sono di struggente e drammatica attualità. Il mio jettatore si ribellerà a tutto questo, farà sentire la sua voce e infine chiederà al pubblico di diventare anch'esso "jettatore" sì, ma dei mali generati dal post capitalismo”. Podcast su Controradio e Radiodrammi. In onda il 6 e il 13 novembre, alle ore 9.05 su Controradio due Podcast del progetto a cura del giornalista e presentatore Raffaele Palumbo, che raccolgono le voci dei fiorentini nei mercati dei cinque quartieri, di studenti delle scuole superiori, degli ospiti dell’Rsa Il Giglio e dei ragazzi di Autismo Firenze ETS, dopo un ciclo di laboratori tenuti nel mese di ottobre ( 1 ottobre Villa Favard di Rovezzano – Q2, 2 ottobre Autismo Firenze Casadasè – Q2, 10 ottobre Centro Coreografico Opus Ballet – Q1, 11 ottobre, Liceo Dante – Q5, 15 ottobre, Circolo il Progresso - Q5). A queste voci si aggiungono i Radiodrammi tratti da Le Novelle di Pirandello e da Sei personaggi in cerca di autore con gli attori Ninni Bruschetta, Maria Cassi, Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo, con le musiche originali composte da Andrea Lenzi e David Richiusi, musicisti della sezione di musica elettronica e nuove tecnologie del Conservatorio “Luigi Cherubini”. Domenica 17 novembre, alle ore 10,35 andrà in onda un programma radiofonico di approfondimento condotto da Giovanni Barbasso, con la partecipazione di Fulvio Cauteruccio e gli interventi dei radioascoltatori. Maurizio Costanzo