Firenze, al via la quattro giorni sulla street art in Toscana

Firenze, 12 settembre 2024 – Dal 12 al 15 settembre a ZAP - Zona Aromatica Protetta quattro giorni di iniziative dedicate alle origini della street art in Toscana. Talks, live painting, performance, installazioni e un focus espositivo sul Gruppo di Piombino. Tantissimi gli artisti urbani e gli ospiti che interverranno per raccontare visivamente e non le origini dei loro interventi in strada. Riscoprire alcuni dei protagonisti dall’arte urbana in Toscana degli anni Ottanta e Novanta e farli incontrare con le nuove generazioni di street artist. L’iniziativa è all’interno dell’Estate Fiorentina 2024 - iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze.

Saranno presenti i componenti del Gruppo di Piombino: Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica, insieme Domenico Nardone, che dopo quasi 40 anni riporteranno a Firenze le opere che furono esposte a Siena nell’agosto del 1985 in una sezione della mostra curata da Enrico Crispolti dal titolo “Azione partecipata”.

Il Gruppo di Piombino ha rappresentato una delle prime esperienze artistiche nell’interazione inconsapevole in ambito urbano. Veri e propri pionieri di quelle pratiche artistiche e modalità operative conosciute successivamente come Arte Relazionale. Ci sarà una grande spazio dedicato alla Sticker art con la partecipazione attiva del Samro - Sticker Art Museum Rome (il secondo in Europa dopo lo storico Hatch Sticker Museum di Berlino), che dopo avere aperto a Roma un museo sulla “sticker art” all’interno di una cabina telefonica, poi trasferito come museo matrioska all'interno del Maam (Museo dell'altro e dell'Altrove di Metropoliz_Città Meticcia) sempre a Roma, coglierà l’occasione per aprire a Firenze un museo di adesivi all’interno dell’ascensore di ZAP - Zona Aromatica Protetta, con opere di oltre 200 artisti provenienti da oltre 30 paesi e da 4 continenti, dagli Stati Uniti alla Russia passando dall’Europa e oltre. Sarà presentato il primo numero della fanzine Wails Papers un prodotto editoriale che racconta e racconterà i primi gemiti dell’arte urbana in Toscana.

Protagonisti, luoghi, azioni e tracce che vanno dalla fine degli anni Sessanta del Novecento per arrivare all’era pre-social network e pre-smartphone. Un racconto visivo e testimoniale delle prime esperienze e sperimentazioni di un’arte che uscì dagli spazi tradizionali (gallerie e musei) per diffondersi per le strade delle città. Il primo numero è dedicata al Frogmen di Aroldo Marinai: lo stencil dell’uomo rana che invase Firenze nel 1980.

Tanti gli artisti e protagonisti che parteciperanno alla 4 giorni di Wails & Words on Street art: Pino Boresta, Leonardo Borri, Et In Arcadia Ego, Gibo, Gruppo di Piombino (Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica, Domenico Nardone), Guerrilla Spam, James Vega, Mahalaballana, Mr. G., PinoVolpino e Utopia Giordano. Il manifesto della manifestazione, come da tradizione, nasce dalla collaborazione tra gli artisti Pino Boresta e Mr. G., mentre il "vetrales" sui vetri di ZAP sarà realizzato dall'artista Leonardo Borri con la partecipazione del Samro. Azioni che simboleggiano il dialogo e la contaminazione artistica di tutta la manifestazione.

Il programma

Giovedì 12 settembre – alle 16

Live Painting

URBAN SOULS

Leonardo Borri, con la collaborazione del SAMRO

Building a new SAMRO

UN ASCENSORE COME MUSEO DELLA STICKER ART

a cura di PinoVolpino e Stelleconfuse

Performance live

IN COLORS WE TRUST

Gibo _artista

James Vega _artista

Ore 17.30 Talk

DIALOGARE CON LO SPAZIO URBANO

Leonardo Borri _artista

Mirko Vignozzi _direttore artistico del SAMRO

Venerdì 13 settembre

Ore 17.30 Talk_Presentazione fanzine

001 WAILS PAPERS: FROGMEN

Stelleconfuse + Lorenzo Zambini ideatori di Wails Zone, Aroldo Marinai _pittore, Franco Marinai _artista, Utopia Giordano _artista e Letizia Perini _Ass. Politiche Giovanili

Ore 18.30 Talk_Presentazione libro

ZEB CHI SEI. LA MISTERIOSA VICENDA DI DAVID FEDI ARTISTA E WRITER LIVORNESE

Gino Fantozzi _autore del libro e Laura Belforte _editore Sillabe

Sabato 14 settembre

Ore 16.30 Talks

IL GRUPPO DI PIOMBINO

Domenico Nardone _critico e teorico dell’arte, Salvatore Falci _artista, Stefano Fontana _artista e Pino Modica _artista

Ore 18.30 Finissage esposizione

Gruppo di Piombino / Da Siena a Firenze, (quasi) 40 anni dopo.

Interviene Giovanni Bettarini _Ass. Cultura Comune di Firenze

Domenica 15 settembre

Ore 16.30 Talk

STICKER ART: UNA COMUNITÀ ARTISTICA

Pino Boresta _artista, PinoVolpino _artista e Stelleconfuse _artista

Ore 17.30 Performance

THE BORESTA SIMPERS

Performance di smorfie

Ore 18 Talk

TESTIMONIANZE URBANE DAGLI ’80 AI 2000

Et in Arcadia ego _artiste, James Vega _artista, Gibo _artista, Andrea Moneti _autore e fotografo e Ferdinando Vago _artista

Da giovedì 12 settembre a domenica 15 settembre (tutti i giorni 9.30 - 22.30) / Mostra: GRUPPO DI PIOMBINO, DA SIENA A FIRENZE (QUASI) 40 ANNI DOPO

Da giovedì 12 settembre a domenica 15 settembre (tutti i giorni 9.30 - 22.30)

- Installazione: OCCUPARE LO SPAZIO (CON IL CORPO, CON IL SUONO, CON LA MENTE, CON GLI ALTRI) dei Guerrilla Spam

- Installazione: TOTEMAHALA WASTE SIMULACRA di Mahalaballana