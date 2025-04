Firenze, al via il festival ‘La città dei giovani lettori’

Firenze, 1 aprile 2025 – Una vera e propria città in miniatura, con un’agorà per ospitare dialoghi con figure di spicco della letteratura e dell'illustrazione, un'officina per offrire uno spazio accogliente alla divulgazione scientifica e una scuola dedicata agli adulti per orientarsi nel mondo dell’editoria per ragazzi e aiutarli a formare i lettori e le lettrici del futuro. Benvenuti a La città dei giovani lettori, il festival che fa un tuffo nel mondo del libro dagli 0 anni in su nato come spin off de La città dei lettori, progetto culturale di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Sabato 5 aprile, a partire dalle 10.30 e fino al tardo pomeriggio tra la villa e il giardino Bardini (costa San Giorgio 2) una giornata fitta di appuntamenti tra letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli, talk e incontri tutti dedicati all’universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult in compagnia di autori, disegnatori, scienziati, ricercatori e artisti tra i più interessanti sul panorama italiano e internazionale. Ospite speciale di questa 3/a edizione l’attore, drammaturgo e regista Ascanio Celestini, all’esordio nel mondo dell’albo illustrato.

E poi l’illustratrice Premio e Superpremio Andersen Marianna Balducci, l’autore due volte vincitore agli Andersen Fabrizio Silei, l’esperta di letteratura per l’infanzia Angela Del Gobbo, l’ambasciatrice della letteratura per l’infanzia e miglior scrittrice agli Andersen 2018 Susanna Mattiangeli. Un percorso tra serie best-seller, casi editoriali, albi illustrati, progetti educativi, favole e racconti a cura dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà. Si conferma l’attenzione all’accessibilità con la possibilità, per alcuni degli appuntamenti, di usufruire del servizio di interpretariato in LIS – lingua dei segni italiana (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "customer8438.musvc6.net" www.lacittadeilettori.it. Col biglietto del festival è possibile visitare gratuitamente la mostra “Caravaggio e il Novecento” in corso a Villa Bardini). Si parte alle 10.30 nella villa con Fabrizio Silei, che sarà a La città dei giovani lettori per raccontare in anteprima la nuova opera “Niente di straordinario” (Il Castoro), un’avventura rocambolesca che celebra la magia del quotidiano (dai 5 anni). Contemporaneamente in serra un laboratorio con la biologa marina Emilia Fulgido che, sul filo delle pagine di “Foreste Coralline” (Editoriale Scienza), spiegherà perché è tanto importante salvaguardare gli ecosistemi (dagli 8 anni).

Ancora: sempre alle 10.30, nella limonaia Angela Dal Gobbo, membro dell’osservatorio Nati per Leggere – che promuove il libro fin dalla nascita con attività gratuite per abbattere la povertà educativa – e curatrice di “Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori”, terrà un panel per il pubblico adulto dal titolo “Belli, stupefacenti, diversi. Un’esplorazione della più recente produzione di albi illustrati”, per fornire una bussola utile a orientarsi tra i libri più belli, interessanti e soprattutto adatti a bambini e bambine al momento in circolazione. Alle 11.30 in villa una lettura piena di gentilezza e piccoli tesori della vita a partire da “La scatola della cose davvero preziose” (Km Edizioni), con la voce dell’autrice Nicoletta Asnicar e le illustrazioni dal vivo di Arianna Pisani, artista e fumettista già collaboratrice di Bao Publishing (dai 5 anni), e alla stessa ora in serra l’autore e divulgatore Lorenzo Monaco, cofondatore di Tecnoscienza, programma per rendere accessibili le scienze ai più piccoli, condurrà un laboratorio a partire dalle pagine di “Crac” (Camelozampa), originalissimo albo sui cambiamenti dirompenti alla base della vita e dell’universo, dall’apertura di un uovo all’esplosione di una supernova (dai 7 anni).

Si prosegue alle 12.30 presso lo spazio libreria con un firmacopie libero che vedrà la partecipazione di tutti gli autori del festival, e sempre in villa alle 14.30 letture divertenti e irriverenti per grandi e piccini con Farollo, della Libreria Farollo e Falpalà. Le attività ripartono alle 15.00. In programma in villa “Mondo Baba”, reading a cura dell’animatrice alla lettura Barbara Archetti con protagonisti gli albi dell’universo Babalibri (dai 3 anni). Alla stessa ora in limonaia la ricercatrice Chiara Morosinotto, che per anni ha studiato gli allocchi nei boschi della Finlandia, proporrà un workshop che condurrà ragazzi e ragazze in un appassionante viaggio al seguito di questi incredibili rapaci notturni a partire da “La famiglia Allocchi” (Camelozampa) (dai 7 anni). E poi ancora alle 15.00 per i grandi in serra “Arte, illustrati, letteratura e didattica. Strategie per condividere il bello”, talk di formazione con Ericavale Morello per approfondire metodi di avvicinamento dei più giovani all’arte e alla sua storia con l’autrice dell’albo finalista Andersen “Vendesi casa d’artista” (Camelozampa). Alle 16.00 in villa luci puntate su Marianna Balducci, illustratrice premiata agli Andersen che riapproda in libreria con “Le regine litigiose” (Clichy), e che per l’occasione terrà una lettura con illustrazioni dal vivo raccontando una storia potente sul conflitto e su come affrontarlo (dai 5 anni). Alla stessa ora per gli amanti della natura in serra si terrà il laboratorio “Ondario. I movimenti del mare”, condotto da Sarah Zambello e Susy Zanella che, sulla base dell’omonimo applaudito album pubblicato da Nomos Edizioni, illustreranno come si classificano le onde, si riconoscono le correnti e si studiano le maree, per accendere l’ingegno dei futuri scienziati e la creatività dei piccoli artisti (dai 7 anni).

Gran finale in villa alle 17.00 con Ascanio Celestini, che proporrà un dialogo sul suo primo libro illustrato “L’uomo eterno” (ZOOlibri) seguito da una lettura da lui stesso interpretata. La storia è una fiaba classica dal sapore antico: un ragazzo riflette sul suo futuro e il pensiero della morte lo preoccupa talmente tanto che si imbarca in un viaggio per trovare un modo di ingannarla. È davvero possibile ingannare la morte? (per tutti). Il festival La città dei giovani lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. La curatela del programma di questa specifica manifestazione è affidata alla libreria Farollo e Falpalà, vincitrice 2022 del Premio Gianna e Roberto Denti, assegnato alla miglior libreria per bambini e ragazzi dalla rivista Andersen. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "customer8438.musvc6.net" www.lacittadeilettori.it.