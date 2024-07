Firenze, al via i concerti fuori città del Musart Festival

Firenze, 1 luglio 2024 - Standard jazz, brani originali e qualche perla del pop e del rock. Tutti rivisti attraverso la lente dell’improvvisazione insieme a due maestri del genere. Si rinnova la collaborazione tra il chitarrista Giulio Stracciati e il contrabbassista Ares Tavolazzi, in concerto mercoledì 3 luglio alla Terrazza Dino Campana per “… E adesso che tocca a me”, la rassegna del Musart Festival Firenze che porta eventi e concerti fuori città, dando spazio ai grandi side-men della musica italiana. Cofondatore degli indimenticati Area e figura di primo piano della musica internazionale, Ares Tavolazzi ha “prestato” il suo contrabbasso a Pat Metheny, Bollani, Guccini, Capossela, Paolo Conte e tanti altri big. Non è da meno il curriculum di Giulio Stracciati, già al fianco di Enrico Rava, Paolo Fresu, Elvin Jones… La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti. I concerti della rassegna “E adesso che tocca a me” di Musart Festival vanno ad aggiungersi agli attesi live al Parco Mediceo di Pratolino, main stage del Festival: Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio) CCCP (26 luglio). Programma completo sul sito ufficiale www.musartfestival.it Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e At – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prevendite sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Sconti e riduzioni, i bambini di età inferiore a 4 anni di età entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un bambino per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere. Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili presso i punti vendita Box Office della Toscana (http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online: https://www.ticketone.it/artist/musart-festival/?affiliate=PI3. Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico. Maurizio Costanzo