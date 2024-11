Firenze, al Museo Bardini lettura laboratorio inclusiva con interprete Lis

Firenze, 12 novembre 2024 - Anche quest’anno i Musei Civici Fiorentini e MUS.E aderiscono all’iniziativa “Avventure tra le Pagine – Leggiamo al Museo”: il prossimo 16 novembre al Museo Stefano Bardini è in programma una speciale lettura inclusiva del libro per ragazzi “L’arte… che avventura!”, scritto da Barbara Conti e illustrato da Cristina Trapanese (Nomos edizioni), con la presenza di un interprete Lis (Lingua dei segni italiana). Quali avventure vive un'opera d'arte prima di trovarsi in museo? Quanti ostacoli ha dovuto superare per arrivare a noi? Guardando le sculture e i dipinti esposti in silenzio in stanze dall'atmosfera ovattata, non si immaginerebbe mai che ne abbiano passate tante… Invece, se potessero parlare, racconterebbero di lunghi viaggi, furti, incursioni di pirati, saccheggi nazisti, pericoli di ogni tipo... Opere che immaginiamo destinate da sempre a esistenze serene e immobili, hanno spesso avuto vite movimentate, subìto passaggi di mano più o meno violenti e rischiato di essere distrutte. I partecipanti avranno l’occasione di conoscere l’autrice, Barbara Conti, che li accompagnerà a caccia di nuove avventure all’interno del museo, frutto dell'instancabile lavoro dell'antiquario Stefano Bardini, le cui opere hanno vissuto storie decisamente speciali. Per concludere verrà proposto un breve momento creativo a cura di MUS.E dove i protagonisti saranno i bambini, le opere e un pizzico di fantasia. Maurizio Costanzo