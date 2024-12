Firenze, a teatro debutta lo spettacolo ‘Partita a 4’

Firenze, 22 dicembre 2024 - Debutterà la sera dell'ultimo dell'anno a Firenze, al Teatro di Cestello, "Partita a 4", una rinnovata edizione della commedia di Nicola Manzari, portata al successo da uno sceneggiato Rai del 1969. A firmare la regia di questa produzione, targata Cestello CdG, è Marco Predieri, che torna nella sua San Frediano anche in veste di attore, dopo un autunno fortunatissimo sui palcoscenici italiani, impegnato con Francesca Nunzi ne "La governante di Cavour", che riprenderà a primavera dalla Sicilia. Adesso però è tempo per il nostro artista di trascorrere le Feste a casa! Con lui in scena, e a brindare con il pubblico al nuovo anno, ci saranno Sabrina Cini, Yuki Parigi, Elena Procher e Silvana Carotenuto. Sotto i riflettori un classico intreccio da commedia borghese dei telefoni bianchi, dove i protagonisti sono i prototipi un po' annoiati di un'agiata società salottiera, sempre pronti a trovare pretesti per intrecciare nuove avventure e "relazioni pericolose". Ecco dunque che Marco (ironia vuole che il nome del personaggio e dell'interprete coincidano), vedovo ancora non troppo in là con l'età e padre di Riccardo, neo studente di Medicina, accarezza l'idea di risposarsi, abbandonando quella vita da libertino che proprio il figlio gli rimprovera. Progetto osteggiato però dal ragazzo stesso, che a differenza del genitore, di cui è forse un po' troppo geloso, conduce una vita sobria e dedita unicamente agli studi. Per superare tale ostilità Marco decide di invitare la possibile neo sposa a cena, ritrovandosi così in salotto Matilde e Mariù, madre e figlia, l'una civettuola e mondana, l'altra razionale e pratica. Questi i giocatori di una partita che si mostrerà ricca di colpi di scena e qualche colpo basso, piazzati per minare progetti considerati scellerati e intrecciarne altri ... non meno paradossali. Chi sarà il mazziere? Al pubblico scoprire le carte. Lo spettacolo del 31 avrà inizio alle 22 e terminerà con il brindisi. Le repliche andranno in scena dal primo gennaio fino al cinque, alle 16,45 nei giorni festivi, alle 20,45 nei giorni feriali. Per informazioni e prenotazioni: 055.294609 - [email protected] Maurizio Costanzo