Fiesole, Simona Molinari in concerto a teatro

Fiesole (Firenze), 8 aprile 2025 - Successi dalla sua discografia come “Egocentrica”, "La Felicità", “In cerca di te” (sola me ne vo per la città)”, ma anche brani come “Mr. Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori e “Caruso” di Lucio Dalla. Artista tra le più stimate del panorama musicale italiano, Simona Molinari approda giovedì 10 aprile al Teatro di Fiesole (Firenze), ospite del festival Primavera Fiesolana. I biglietti – posti numerati 30/23 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Il concerto è un viaggio che Simona fa prendendo lo spettatore per mano e conducendolo, attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno. In scaletta non mancano brani da “Hasta Siempre Mercedes”, l’ultimo album in cui porge tributo alla “cantora” Mercedes Sosa. Insieme a Simona Molinari saliranno sul palco Claudio Filippini al pianoforte e tastiera, Egidio Marchitelli alle chitarre e Fabio Colella alla batteria. Un concerto che regala passioni, emozioni e spazi di riflessione. In programma fino al 15 aprile al Teatro di Fiesole, Primavera Fiesolana si propone come estensione fisica e temporale dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, creando un continuum nell’offerta culturale di Fiesole, tra i borghi più incantevoli e ricchi di storia della Toscana. Primavera Fiesolana è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, istituzione filantropica da sempre vicina alla cultura e all’arte del territorio. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro). Simona Molinari, cantautrice pop-jazz di grande eleganza e classe, Simona Molinari è riuscita a distinguersi per la sua cifra stilistica unica. Nata a Napoli ma aquilana d’adozione, vanta una qualità vocale eccelsa che unita alla grande versatilità le consente di esprimere un carattere proprio su vari registri. Ha pubblicato 7 album e collaborato con molti artisti di rilievo, tra cui Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Renzo Arbore, Lelio Luttazzi, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Roy Paci. Il 7 marzo 2024 a New York ha ricevuto il Callas Tribute Prize NY, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’indimenticabile Diva. Il 17 ottobre 2024 è stata insignita della Targa Tenco come miglior interprete per l’album “Hasta siempre Mercedes” (uscito a fine 2023), la seconda targa dopo quella vinta nel 2022 per l’album “Petali”. Da qualche mese Molinari ha iniziato a pubblicare nuove versioni di brani tratti dai suoi primi due album, che non sono presenti sui digital store, e che raccolgono una parte molto importante della carriera dell’artista, non solo il primo Festival di Sanremo ma anche brani che da 15 anni esegue dal vivo e che hanno resistito a tutte le scalette cambiate nel tempo. Simona Molinari ha sentito il bisogno di riprendere alcune di queste canzoni per riportarle in vita in maniera rinnovata, secondo la visione della musica che oggi le appartiene, e grazie alle collaborazioni con produttori e colleghi che stima. E’ di ottobre 2024 la nuova versione di “Amore a prima vista”, uno dei suoi primi brani nella cui edizione originale pubblicata nel 2010 duettava con Ornella Vanoni. È stata prodotta da Papik, che rispettando lo stile bossanova con cui era nato lo ha arricchito di una parte elettronica. Mentre dalla collaborazione con Pisk (dj/producer italiano con svariate produzioni di successo in ambito elettrojazz) e i Four on Six (band di stampo manouche con cui Simona ha registrato diverse rivisitazioni di brani a cui è particolarmente legata), è stata pubblicata a gennaio una singolare versione di “Believer”, celebre brano degli Imagine Dragons.

Maurizio Costanzo