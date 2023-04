Fiesole: Montececeri e le sue cave fra geologia e storia

Fiesole (Firenze), 3 aprile 2023 - Il promontorio di Montececeri e le suo cave sono al centro di due appuntamenti che consentiranno di approfondire la conoscenza di questa parte del territorio fiesolano dal punto di vista storico, geologico e archeologico.

A parlarne saranno domani alle 21 presso la Sala del Basolato (piazza Mino da Fiesole) il professor Marco Bastogi, geologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico del CAI con l'archeologa Irene Dei e Roberto Masoni, uno dei più esperti alpinisti fiorentini che parlerà della parete di Maiano, dove per moltissimo tempo si è svolta l’arrampicata sportiva. Introduce la serata Martina Gambini laureata in Storia Medioevale. Sabato 15 aprile è invece prevista l'escursione guidata nei luogo descritti nell'incontro. Il ritrovo è alle 9.15 in via del Pelagaccio- Campone di Borgunto. Da qui si raggiungerà la cava dei Fratelli Braschi per poi proseguire verso la cava Giusti (sotto Piazzale Leonardo) per vedere una cava di diversa tipologia. Lungo il tragitto testimonianze archeologiche e panorami di eccezione per ricostruire il passato di Fiesole.

Gli eventi del 14 e 15 aprile sono organizzati dalla Federazione Tutela Animali e Ambiente – FTAA e nascono con l’idea di far scoprire il territorio del comune di Fiesole ed in particolar modo le sue cave estrattive. Partecipazione Gratuita

D.G.