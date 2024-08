Fiesole, Arianna Porcelli Safonov in scena al Teatro Romano

Firenze, 23 agosto 2024 - Il 31 agosto a Fiesole l’appuntamento è al Teatro Romano con l'unica data in Toscana del tour estivo della storyteller Arianna Porcelli Safonov, autrice di testi satirici che hanno fatto il tutto esaurito sui palchi di tutta Italia. Caustica, diretta, irriverente, Arianna sta portando in giro per il Paese non un solo spettacolo ma diversi testi per le diverse location: a Sanremo porterà Omeophonie, otto favole desiderose di curare dalla decadenza contemporanea, otto sfoghi quotidiani scritti ed interpretati da lei e impreziositi del vivo dalle musiche di Renato Cantini e Michele Staino. Come tanto tempo fa, quando le fiabe venivano cantate e le streghe bruciate, Omeophonie è un piccolo scrigno consegnato a chi ascolta, un forziere musicale denso di voci e di pulsioni febbricitanti, di cinismi e morali profonde che oggi suonano come ingiurie alla modernità ma che un tempo, alla fine delle fiabe insegnavano qualcosa di grande ed imperituro. La morale torna ad insegnare facendo ridere e così si dimostra curativa, come le fiabe, come il jazz. Arianna ha vissuto diverse vite finora, da organizzatrice di eventi in giro per il mondo, a quasi eremita sull’Appennino lombardo, fino ai tour e alle centinaia di migliaia di visualizzazioni dei suoi video sui social. I suoi monologhi parlano di noi, delle nevrosi e delle nostre paure, delle bugie che ci raccontiamo per sentirci meglio, e di tutto ciò che usiamo per distrarci: la moda, l'arte, la mindfulness, la cucina, il mito della campagna come rifugio bucolico. Si ride, ma a denti stretti. Si riflette, a volte fin troppo.