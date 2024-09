Firenze ospita il Festival dell'Acqua: 18 convegni e 250 relatori

Firenze, 20 settembre 2024 - Dal 24 al 26 settembre Firenze ospiterà il Festival dell'Acqua, uno fra i principali appuntamenti nazionali incentrati sui temi del servizio idrico, promosso da Utilitalia. L'ottava edizione della manifestazione è in programma a Palazzo Vecchio e nella Fortezza da Basso con circa 250 relatori e 18 convegni con ospiti nazionali e internazionali per parlare di acqua, intesa come risorsa essenziale per la vita. Festival dell'Acqua, si spiega in una nota, non sarà solamente un'occasione importante per gli addetti ai lavori, ma coinvolgerà anche la città con intrattenimenti ed eventi artistici e culturali.

Tra questi l'allestimento multimediale all'interno della Fortezza da Basso dedicato a Sergio Staino, l'artista padre di Bobo, scomparso nell'ottobre 2023. Tra i momenti di riflessione è in programma un tavolo organizzato da Cispel, coordinato da Roberto Renai (Coordinatore acqua di Confservizi Cispel Toscana), il 26 settembre e di cui saranno protagonisti i sei gestori idrici toscani che si confronteranno, tra le altre cose, sulle nuove sfide che attendono il settore alla luce dei cambiamenti climatici, sul tema della sostenibilità e dei nuovi adempimenti regolatori nazionali. Anche Publiacqua, conclude la nota, parteciperà al alcuni specifici tavoli scientifici.