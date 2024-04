Da Ulisse a Kafka, al via il festival della cultura umanistica

Figline e Incisa (Firenze), 29 aprile 2024 - Dal 3 al 5 maggio, Figline Valdarno ospita il 5° Festival della Cultura Umanistica: nella centrale piazza Marsilio Ficino conversazioni, dialoghi, lectiones magistrales, letture, tavole rotonde e momenti di musica e di spettacolo permetteranno di affrontare il tema della parola non come semplice mezzo di comunicazione, ma soprattutto come “visione” capace di costruire la realtà in cui viviamo.

Il simposio quest’anno si intitola “Da Ulisse a Kakfa: la parola terra dell’uomo” e coinvolge studiosi e specialisti, filosofi, scrittori e artisti: in questa occasione, la traccia partirà dal mondo greco e arriverà fino a Kafka (nel centenario della sua morte) e all’uomo post-moderno.

All’interno del programma, anche la consegna del premio “Giovani Ficiniani”, la performance di poesia, canzoni e danza “Parole d’esperienza” di Annalisa Gagnarli, un intermezzo musicale a cura dell’Associazione Filarmonica Verdi di Reggello, un concerto del Coro del Teatro Comunale Garibaldi di Figline.

Tra gli ospiti che interverranno, nomi di spicco nel mondo della cultura, dell’insegnamento e della divulgazione, come Rita Librandi (vicepresidente Accademia della Crusca), Valeria Saura (CruscaScuola), Stefano Berni (docente), Gianluca Barone (CruscaScuola), Federico Pontiggia (giornalista e critico), Giovanni Meucci (docente), Stefano Quaglia (classicista), Stefano Liccioli (presidente FIDAE Toscana), Laura Bosio (scrittrice), Chiara Casucci (dirigente scolastica), Giovanni Tenucci (storico dell’arte), Alberto Nocentini (linguista), Lorenzo Bastida (Società Dantesca Italiana), Alessandro Calonaci (attore e regista), Daniele Piccini (docente e poeta), don Carmelo Mezzasalma (docente e musicista), Federico Biliotti (psicologo), Bruno Meucci (docente), Daniele Conti (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento), Giusy Frisina (docente), Riccardo Nocentini (politico), Rosario Cerciello (docente), Paolo Butti (poeta), don Enrico Maria Vannoni (dirigente scolastico), Maria Alberti (Fondazione Zeffirelli), Emanuela Buccioni (biblista), Lida Ceccarelli (docente), Sara Salvadori (ricercatrice e musicista), Simone Marchesi (dantista), Sergio Givone (filosofo), Lorenzo Artusi (docente), Giuseppe Cappello (docente), David Ermini (politico), Leonardo Brancaccio (docente), Auretta Sterrantino (regista), Giulia Messina (attrice), Carla Battistini (vicepresidente Accademia Marsilio Ficino). L’evento si svolgerà sia in presenza, che online, tramite la piattaforma Zoom. Sarà inoltre visibile in diretta sul canale YouTube dedicato: https://www.youtube.com/@festivaldellaculturaumanis6927.

Per il programma completo: www.festivalculturaumanistica.it. Informazioni: 366.5356878; [email protected].