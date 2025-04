Festa Guelfa 2025: due giorni di storia, tradizioni e cultura nella Basilica di San Lorenzo

Firenze, 1 aprile 2025- Sabato 5 e domenica 6 aprile la Sala Borsi della Basilica di San Lorenzo ospiterà la prima edizione di “Festa Guelfa 2025”. L’iniziativa, ideata e coordinata da Parte Guelfa in collaborazione con Opera Medicea Laurenziana, vuole divenire un appuntamento annuale dedicato alla storia, alla geopolitica, alla salvaguardia dell’ambiente, alle tradizioni, alla cavalleria, alla spiritualità, all’arte e alla cultura. Le giornate di sabato e domenica, con orario continuato dalle 10 alle 18, vedranno la partecipazione di alcuni tra i più importanti studiosi e personalità del panorama culturale italiano e internazionale. L’intento di Parte Guelfa, insieme al Priore di San Lorenzo monsignor Marco Domenico Viola e al governatore di Parte Guelfa Franco Lucchesi, è quello di accogliere in un luogo così suggestivo figure di rilievo quali Franco Cardini, Dario Fabbri, Lorenzo Fioramonti, Mauro Checcoli, Bernardo Francesco Gianni, Giannozzo Pucci di Barsento, Luciano Artusi, Giovanni Cipriani, Fulvio Poli, Leonardo Bianchi, Patrizia Giunti, Riccardo Balzarotti Kaemmlein e Alberto Giuntoli, che si alterneranno in interventi e dibattiti. Il calendario prevede, nella giornata di sabato, i saluti istituzionali di monsignor Viola e Franco Lucchesi, seguiti dai contributi di Mauro Checcoli, Giovanni Cipriani, Giannozzo Pucci di Barsento, Bernardo Francesco Gianni, Riccardo Balzarotti Kaemmlein, Alberto Giuntoli e Franco Cardini, mentre domenica prenderanno la parola Fulvio Poli, Dario Fabbri, Lorenzo Fioramonti, Luciano Artusi, Leonardo Bianchi e Patrizia Giunti. L’ingresso è libero e aperto al pubblico fino a esaurimento posti, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi in due giornate di confronto e riflessione sulle grandi tematiche del nostro tempo, con lo sguardo rivolto alle radici storiche e ai valori identitari che contraddistinguono Firenze e la sua tradizione.