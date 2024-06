Firenze, la Festa della Musica torna a Palazzo Davanzati

Firenze, 19 giugno 2024 – Torna anche quest’anno il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, la Festa della Musica, manifestazione nata in Francia nel 1982 e presto diffusa in tutta Europa, Italia compresa, sotto l’egida del Ministero della Cultura, durante la quale sonorità di ogni genere invadono piazze, giardini, musei, luoghi della cultura e non solo. Per festeggiare l’edizione 2024, la numero 30, i Musei del Bargello propongono l’ultimo concerto dei tre concerti organizzati al Museo di Palazzo Davanzati con la collaborazione del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. L’appuntamento, dal titolo Cantate ed Arie di Handel, in programma alle 17:30 (gratuito per i possessori del biglietto d’ingresso al museo) vedrà l’ensemble vocale e strumentale del Dipartimento di Musica Antica del conservatorio composto da Elena Casaglia, soprano, Nikolai Gladskikh, alto, Giulia Giannini, flauto dolce, Tyler Stewart, violoncello barocco e Morgan Zearott al clavicembalo esibirsi in una selezione di brani tratti dal repertorio del compositore barocco. Il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Cherubini da sempre è impegnato nella didattica del repertorio, ed è anche attivo nella sperimentazione, nella ricerca in ambito accademico e nella produzione per la divulgazione al pubblico, per portare alla luce pagine di grande valore artistico, spesso poco note ai più. La collaborazione dei Musei del Bargello con il Conservatorio è ideata, in sinergia, per collocare proposte musicali in ambienti ricchi di storia ed arte, per rendere la musica un gioiello artistico inserito in una cornice di grande rilevanza per i fiorentini e per i turisti che, da tutto il mondo, visitano la città. L'accesso ai concerti è gratuito per i possessori del biglietto di ingresso al Museo di Palazzo Davanzati.