Firenze, al via un itinerario in oltrarno alla scoperta della moda etica

Firenze, 18 aprile 2024 – Un tour in cinque tappe per scoprire i luoghi della nouvelle vague della creatività, tra designer e maker che hanno sposato Firenze e la moda etica: Accademia Italiana partecipa alla Fashion Revolution Week, una settimana di eventi che vertono in tematiche di sostenibilità nell’universo fashion, animata dalla Co Fondatrice Fashion Revolution e Coordinatrice Fashion Revolution Italia Marina Spadafora. Nella sede di Roma allo Scalo di San Lorenzo Sabato 20 aprile, un workshop di upcycling a cura di Coloriage, una sartoria sociale multifunzionale nel cuore di Roma uno spazio di incontri creativi, dove designer e artigiani di provenienze diverse condividono saperi e tecniche per creare capi unici e originali, pronta ad insegnare le tecniche del visible mending a studenti ed appassionati. E nella sede di Firenze, in Piazza Pitti, Martedì 23 Aprile partirà il tour “Itinerage”, itinerario nell’heritage dell’Oltrarno tra venue storiche e moderne, ognuna delle quali ospiterà uno o più designer impegnati in responsabilità sociali ed ambientali insieme ad una mostra delle proprie creazioni. Ad aprire l’esplorazione nella creatività, alle ore 14.30, motivational talks in tema sostenibilità&heritage nella sede di Accademia Italiana (Piazza Pitti 15), a cui prenderanno parte Silvia Gambi @Solo Moda Sostenibile, affrontando tematiche di filiera tessile, Elena Ianeselli @Lottozero, sulla sostenibilità che fa tendenza, Debora Florio @RemakeWorld & @BioFashionLab, sull’impatto sociale e Gianluca Buoncore Associazione Italiana Giovani UNESCO - ETS @aigu_official in merito all’esigenza di tutelare l'heritage come condizione necessaria ma non sufficiente nel garantire pratiche sostenibili. Coordinano e presiedono il dinamico talk Cecilia Rinaldi, designer, docente e coordinatrice corsi di Fashion Design di Accademia Italiana, ed Alessandro Colombo, Managing Director AD Education Italia. Tappe e protagonisti. Alle 15.30 la prima tappa sarà presso LAO, in via dei Serragli, Laboratorio e scuola di Arti Orafe pronto ad accogliere le creazioni di Undici Florence, giovane e contemporanea realtà di sartoria fiorentina insieme ad una mostra dedicata al gioiello abbinata all’abbigliamento. Alle 16.00 scalo da FAF Female Arts in Florence, in via dei Cardatori 16r, collettivo fiorentino di designer, con opere d’arte e pezzi unici a cura di cinque designer sostenibili: Graciela Avendano, Giovanna Cocci, Viola Cirigliano, Zoe Dayan, Marta Montanelli con il progetto Abiti da Abitare. Si prosegue alle 16.30 all’Ornitorinco, via dei Camaldoli 10r, con le creazioni di Mokali e uno speciale reading. Alle 17.00 outfits di Bastah al Conventino fuori le Mura di via Giano della Bella 20, accompagnati da sottofondo musicale. Il tour si chiude a Schola Academy, in via Ippolito Pindemonte 63 con la creative exhibition di sneakers firmate ID.EIGHT e la proiezione di Stracci, il documentario presentato da Silvia Gambi, e fino alle ore 20 un party ed un brindisi di chiusura per celebrare i 10 anni di Fashion Revolution. Firenze Creativa https://www.firenzecreativa.it/, portale del Comune di Firenze animato da Artex, trasmetterà in diretta il talk iniziale sul suo canale instagram.

Maurizio Costanzo