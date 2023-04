Firenze, due giornate a ritmo di Boogie Woogie

Firenze, 14 aprile 2023 – Sabato 15 e domenica 16 aprile è in programma la serata ‘Boogie Woogie All In’, un evento dedicato ai fan dello stile musicale del Boogie Woogie, che si svolgerà al PalaCoverciano di Firenze. Il festival è stato organizzato da Swing Studio 22 asd, una scuola di ballo di Firenze, che fa della musica e del ballo elementi di aggregazione e condivisione.

La prima giornata consisterà in una gara tra i migliori ballerini italiani del genere con show e musica dal vivo del gruppo musicale ‘The Good Fellas’.

Invece, la giornata di domenica sarà dedicata a un workshop dove saranno presenti ospiti internazionali come Thorbjorn Urskog & Flora Bouchereau: i due artisti impartiranno 3 lezioni di due ore l’una per tutti i partecipanti, partendo dal gruppo intermedio fino a quello ‘master class’.

"Firenze è ricca di associazioni e di professionisti impegnati tutto l'anno per offrire occasioni di socializzazione, occasioni per condividere esperienze, a tutti loro va il sostegno e il ringraziamento dell'amministrazione comunale. – ha sottolineato Cosimo Guccione, assessore allo sport e alla politiche giovanili – Siamo pronti pertanto ad accogliere con entusiasmo tutti coloro che nel fine settimana parteciperanno a questo festival”.

Arrivano parole di sostegno a questo evento anche da Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2: “Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio questo interessante festival di musica e danza. Siamo sempre aperti ad iniziative sportive e sappiamo quanto la danza sia radicata anche a Firenze con tanti appassionati pronti a gettarsi in pista. Un plauso a queste associazioni che organizzano momenti importanti che aumentano le opportunità per poter socializzare”.