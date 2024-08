Da Sabina Guzzanti a Saviano: l’Estate Fiesolana si avvia alla conclusione

Fiesole (Firenze), 19 agosto 2024 – A Fiesole dal 29 agosto al 13 settembre ancora spettacoli dal vivo e all’aperto. L'estate prosegue al fresco delle colline fiesolane per 10 imperdibili serate. Al Teatro Romano nel ricco cartellone tanti generi di spettacoli tra danza, musica, prosa, narratori, teatro civile e un film che celebra una vera leggenda internazionale: si conclude così la 77 edizione dell'Estate Fiesolana. Si parte il 29 agosto con Grande Soirèe Classique, Balletto di Siena, allestimento coreografico Marco Batti, musiche di Cajkovskij, Adam, Auber, Minkus, Drigo, Pugni. Il Balletto di Siena porta in scena alcuni dei più famosi pas de deux tratti dal grande repertorio: da Don Chisciotte a La Bella Addormentata, da Lo Schiaccianoci a Il Corsaro, da Diana e Atteone a Esmeralda e a Giselle, si susseguono indimenticabili momenti di danza, per uno spettacolo che non manca di incantare il pubblico di ogni generazione. Il Balletto di Siena è una dinamica realtà artistica, accurata nella tecnica e dallo stile carico di eleganza e passione. Da anni la compagnia toscana porta in scena produzioni classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo. Il 30 agosto è di scena il quinto capitolo di Firenze Segna: La Chute Orchestra suona con molti ospiti di questa edizione. Sabato 31 agosto in scena Arianna Porcelli Safonov con le Omeophonie, fiabe per adulti in cui la morale risorge dalla sofferenza altrui. Lunedì 2 settembre è la volta di Sabina Guzzanti con ‘Liberidi Liberidà’. Il 3 settembre arriva Roberto Saviano con ‘Appartenere. La vita intima del potere criminale’. Il 4 settembre il tributo alle musiche di Morricone dell’Ensemble Symphony Orchestra’ diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Venerdì 6 settembre ‘Le donne dell’Orlando furioso’ spettacolo musicale, adattamento di Italo Calvino dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Drammaturgia, immagini e regia Consuelo Barilari, musiche e canzoni Andrea Nicolini ispirate alle musiche originali dell’Orlando Furioso per la Rai di Giancarlo Chiaramello. Il 9 settembre sarà la volta dei Musici di Francesco Guccini, giovedì 12 Settembre il concerto ‘I Martiri di Fiesole: a 80 anni dal sacrificio, venerdì 13 Settembre Opus di Sakamoto, proiezione alle 18:30 e alle 21. Biglietti ancora disponibili su www.estatefiesolana.it e presso tutti i punti vendita del Circuito Boxoffice Toscana/Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole. All’interno dell’area del Teatro è presente un bar per spuntini e drink, aperto fino al termine dello spettacolo. Il Teatro Romano di Fiesole si raggiunge facilmente in bus con la linea 7 del servizio urbano di Firenze; gli abbonati di Autolinee Toscane possono acquistare biglietti per eventi a prezzo agevolato.