Al via il nuovo festival Sussultò. E arriva il ‘Barbero di TikTok’ Edoardo Prati

Firenze, 26 agosto 2024 – Il “Barbero di TikTok” Edoardo Prati, il comico, attore e regista Alessandro Paci, il pallavolista ex medaglia di bronzo a Londra 2021 Mauro Berruto, il divulgatore scientifico Willy Guasti: saranno solo alcuni dei protagonisti della prima edizione di Su-sultò 2024 che, da martedì 27 agosto a venerdì 30 agosto a Sesto Fiorentino e da giovedì 29 agosto a mercoledì 4 settembre a Barberino Tavarnelle porta spettacoli teatrali con l’obiettivo di raccontare le storie che hanno costruito il mondo in cui viviamo in un modo originale, provando a dare una risposta ai grandi interrogativi dell’umanità. Dal pastore che ha dedicato la sua vita a piantare alberi per far rinascere il mondo alle barzellette dai sumeri a Bramieri, dall’amore che i grandi poeti hanno cantato in letteratura e in musica alla storia dello sport e dei Giochi Olimpici fino alle vite affascinanti dei dinosauri, gli spettacoli teatrali mescolano linguaggio performativo a un approccio storico e divulgativo in un viaggio tra le storie che ci rendono chi siamo. Su-sultò è possibile grazie al contributo della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Sesto Fiorentino e del Comune di Barberino Tavarnelle con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli. Si parte da Sesto Fiorentino, nel cortile di Villa San Lorenzo, tutti gli spettacoli alle 21: martedì 27 agosto con “L’uomo che piantava gli alberi” con Andrea Bruni e Alessandro Luchi e la regia di Alessia De Rosa, la storia di un pastore solitario e tranquillo che provava piacere a vivere nella natura, lentamente. Quest’uomo aveva un obiettivo leggendario: far rinascere un’intera regione della Francia piantando, ogni giorno, degli alberi. Una fiaba moderna, da conoscere per capire l’importanza del lavoro individuale e la potenza delle imprese, anche quelle più modeste, che iniziano sempre da un piccolo seme. Lo spettacolo cerca di coniugare lo spirito ecologista del racconto al tema della propria ricerca interiore, del bisogno di mettere cura costante nel mantenere integra la propria essenza. Alessandro Luchi, che si occupa dell'ambientazione sonora, ha costruito e progettato, appositamente per questo spettacolo, degli strumenti in legno e materiale di recupero che diventeranno, oltre che la colonna sonora, la scenografia mutante del racconto. Mercoledì 28 agosto appuntamento con “La storia delle barzellette dai Sumeri a Bramieri” con Alessandro Paci, comico, cabarettista, attore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico che porterà il pubblico alla scoperta di tutti gli elementi che rendono le barzellette così spassose, ma per saperlo bisogna conoscere tutta la loro storia, dai Sumeri in poi. Si prosegue Giovedì 29 agosto con “Aspettando cantami d’amore” insieme al “Barbero di TikTok” con più di 500.000 follower Edoardo Prati, uno spettacolo scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo che ne ha curato anche la regia: dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la sua naturalezza e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Edoardo Prati è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall’Antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Venerdì 30 agosto è la volta di Mauro Berruto, ex CT della nazionale di pallavolo maschile medaglia di bronzo a Londra 2021, oltre a scrittore e narratore, che in “Emozioni olimpiche” racconterà storie di sport, fonte di ispirazione, cultura, arte e bellezza, un viaggio affascinante, struggente, poetico e certamente indimenticabile iniziato 2800 anni fa e che ancora oggi conduce ad Olimpia. Appuntamento in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa, alle 21.15, con “Lucertole terribilmente grandi - dinosauri fantastici e dove trovarli” di e con Willy Guasti, un viaggio nel mondo dei dinosauri, creature che abbiamo visto soltanto al cinema e che sono le star dei musei. Dalla loro descrizione scientifica, iniziata due secoli fa, li abbiamo studiati a lungo, e anche se tante cose ancora ci sfuggono, il loro mondo adesso ci appare più ricco di quanto avremmo mai pensato. Un viaggio lungo 200 anni, dalle prime ricostruzioni alle rivalità scientifiche, dalla loro estinzione (anche se...) alle nuove scoperte rivoluzionarie sui loro colori, fino ai film di fantascienza. Martedì 4 settembre invece, allo stesso orario, la replica di “Aspettando cantami d’amore” con Edoardo Prati. “Crediamo fortemente - dichiara Andrea Bruno Savelli - abbia un valore fondante e fondamentale nelle comunità e nelle società, ma perché sia così e continui a essere così deve riuscire a parlare ai suoi contemporanei di temi che siano contemporanei sia che si tratti di commedie, di approfondimenti scientifici oppure di racconti drammatici ed è questo il lavoro che portiamo avanti da anni e che siamo veramente felici di poter proporre grazie all’aiuto della Città Metropolitana e dei comuni coinvolti, a ingresso gratuito a tutti gli spettacoli”.