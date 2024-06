Dove vedere a Firenze la partita Italia-Albania degli Europei: la guida completa

Firenze, 15 giugno 2024 - Finalmente ci siamo: questa sera, sabato 15 giugno, alle ore 21, gli azzurri di mister Spalletti sono pronti a fare il loro esordio a Euro 2024. La partita sarà giocata sul campo del Signal Iduna Park di Dortmund, dove l'Italia affronterà l’Albania in un match ad altissima tensione. Fin da subito, infatti, sarà importantissimo portare a casa i 3 punti, considerata la difficoltà del girone B, proprio quello nel quale siamo stati sorteggiati, che comprende anche Croazia e Spagna.

Per quanto riguarda la messa in onda, in televisione, la partita sarà in chiaro su Rai uno, che fornirà anche lo streaming in diretta sulla piattaforma gratuita Rai play. Sulle piattaforme pay come Sky invece, il match sarà visibile su Sky sport uno, Sky sport calcio, Sky sport 4K e Sky sport.

La partita tra Italia e Albania si preannuncia, quindi, come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Per chi non volesse vedere l'esordio degli azzurri tra le mura di casa, ci sono diverse opzioni che offre la città di Firenze per guardare la partita, da uno schermo o un maxi schermo, all'aperto o al chiuso.

Locali all'aperto

Anconella garden - ci troviamo in zona Gavinana, in via di Villamagna 39/D, dentro ai giardini dell’Anconella. Già da qualche anno, all'interno del parco viene allestito un bar - ristorante delimitato da una deliziosa struttura in legno, che tutte le estati rifocilla i suoi clienti in mezzo al verde. Quest'anno, in occasione degli Europei di calcio 2024, sarà possibile seguire la partita dell’Italia da un maxischermo. Per chi volesse cenare, sul menù troverà i classici fritti, hamburger e pizze.

Light - zona Campo di Marte, in viale Fanti 1, dentro ai giardini Niccolò Galli. Il "bar di Campo", come viene chiamato dai frequentatori più assidui, che in periodo estivo fa la sua comparsa all'interno del giardino che guarda lo stadio, quest'anno, avrà ben due maxi schermi dai quali i tifosi potranno assistere alle partite dell'Italia. I più affamati, sul menu troveranno pizze, fritti, arrosticini e hamburger.

Habana 500 - lungarno Pecori Giraldi. Il locale in stile cubano di Firenze rilancia la sua attività fornendo un maxi schermo dal quale potranno essere viste tutte le partite dell'Europeo, in un ambiente del tutto suggestivo. Cibo e musica tipica cubana coinvolgeranno gli spettatori di tutte le nazionalità che avranno voglia di tifare la propria nazionale in un locale a due passi dal centro di Firenze.

Lumen - via del Gignoro 25. Spostandosi più a Firenze sud troviamo il Lumen, locale dalla tendenza agricola e circondato dal verde. Previsto il servizio ristorante e uno schermo dal quale guardare tutte le partite dell'Italia. Per accedere allo spazio è necessario sottoscrivere una tessera da 10 euro, ma sarà offerta una consumazione in omaggio.

Molo - Lungarno Colombo 27. In uno dei luoghi più popolari della movida estiva, sarà installato un maxi schermo. Gli stand di street food offriranno una vasta gamma di opzioni per uno spuntino durante la partita.

Fuoribordo - via De Andrè. La giungla urbana di Firenze offre un maxi schermo dal quale saranno visibili tutte le partite dell'Italia. La formula scelta è un po' più cara rispetto alle altre: disponibile solo su prenotazione con l'acquisto della formula drink card + food card a 25 euro a persona.

Limonaia Villa Strozzi - via Pisana 77. La Limonaia più famosa di Firenze apre le sue porte al calcio di Euro 2024. Da qui saranno visibili tutte le partite dell'Europeo da ben due maxi schermi. La visione sarà sempre accompagnata da un servizio food and drink.

Fico Bistrò - via Faentina 145, nei giardini dell’Area Pettini. Ci troviamo in zona Le Cure, dove all'interno del giardino, sarà possibile tifare l'Italia da un maxi schermo installato per l'occasione. Non solo Italia al Fico, per chi volesse saranno trasmesse tutte le partite dell'Europeo, accompagnati da cibo e drink a volontà.

Atollo - Lungarno Moro. L'Atollo, una delle novità degli ultimi anni dell'estate fiorentina, trasmetterà tutte le partite. Non solo degli azzurri, quindi, ma anche di tutte le squadre dell'Europeo su di un led wall di ultima generazione.

Bar e Pub Sportivi

Come da tradizione pub e calcio sono un binomio che si accompagna da sempre. Anche a Firenze per chi volesse godersi una birra e tifare gli azzurri, respirando l'essenza del gioco del pallone, le possibilità sono innumerevoli:

The Fiddler’s Elbow

Situato in via dell'Acqua, The Fiddler’s Elbow è uno dei pub irlandesi più amati di Firenze. Qui, puoi trovare un'ampia selezione di birre e piatti tipici della cucina britannica, oltre a un'atmosfera accogliente e schermi giganti per seguire ogni momento della partita.

Red Garter

Il Red Garter in via de’ Benci è un punto di riferimento per gli appassionati di sport. Con un grande schermo e vari televisori sparsi per il locale, è il posto ideale per guardare la partita in compagnia di amici, gustando hamburger e birre artigianali.

Monkey Bar

In via della Mattonaia 20r zona S. Ambrogio. Punto di riferimento della movida fiorentina più informale, offre un'ampia scelta di birre alla spina e cocktail di qualità. Presenti due schermi, uno interno e l'altro visibile dal dehor.

The Lion's Fountain

In Borgo degli Albizi, 34r, troviamo il Lion, pub irlandese con diversi schermi all'interno del locale, che durante tutto l'anno trasmettono ogni genere di partita.

The Michael Collins

Il pub di piazza della Signoria, più elegante rispetto ad altri, ma dall'ambiente comunque informale. Anche qui sarà possibile tifare gli azzurri bevendo una birra di qualità.