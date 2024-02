I Dirotta su Cuba tornano al Viper di Firenze. Trenta anni dal singolo “Gelosia”

Firenze, 5 febbraio 2024 – Tornano al Viper Theatre di Firenze gli irriducibili Dirotta su Cuba. La band fiorentina nata nel 1989 e divenuta poi famosa nel 1994 col brano Gelosia, riparte in tour per celebrare i 30 anni dalla pubblicazione del singolo. Venerdì 10 maggio proporranno sul palco del Viper un mix dei loro più grandi successi.

I Dirotta su Cuba, col loro sound unico ed inconfondibile, uniscono alle sonorità più pop, sfumature che vanno dal funk all’acid jazz. Un gruppo poliedrico che tra mille vicissitudini, reunion, separazioni e cambi di line up è riuscito a rimanere ancora in attività. Simona Bencini, voce ed anima del gruppo, dopo aver ripreso in mano le redini della band, lo scorso anno ha infiammato la penisola con numerosi live carichi di energia e groove. Inoltre per ricordare questo importante anniversario ad aprile uscirà un vinile celebrativo del brano.

LINE - UP