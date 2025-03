“D’Amore e Guerra”: la poesia in scena tra parole e musica

Firenze, 22 marzo 2025 – Un’elegia polifonica sulla contemporaneità e sulla rivoluzione, dove la forza delle parole incontra il tocco lieve di un accompagnamento al pianoforte. È questo il cuore di “D’Amore e Guerra”, la lettura scenica dei testi di Domenico Guarino, in programma oggi pomeriggio alle 17.00 nella Sala Ex Leopoldine di Piazza T. Tasso 7. L’ingresso è libero. A dare vita all’evento sono Domenico Guarino, che oltre a firmare i testi si dividerà la scena con Pamela Panico, e la pianista Gaia Palesati, pronta a intrecciare armonie musicali con versi e narrazione. La produzione porta la firma di GuerrillaPoetry, e promette di condurre il pubblico in un viaggio emozionante fra due poli opposti: da una parte la guerra, dall’altra l’amore. Nel mezzo, come recita lo stesso Guarino, ci siamo “noi, con la libertà di scegliere da che parte stare.” Con il suo progetto, l’autore intende proporre una riflessione su temi universali, drammaticamente attuali, restituendo a ciascuno spettatore la possibilità di interrogarsi sul proprio ruolo di fronte agli eventi. “D’Amore e Guerra” è dunque molto più di un reading, piuttosto una performance di musica e parole che tocca corde intime e sociali.