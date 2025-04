Dalla e Nick Cave sul grande schermo del Teatro di Fiesole

Fiesole (Firenze), 14 Aprile 2025- Cinema e musica al Teatro di Fiesole per l’ultimo appuntamento della Primavera Fiesolana: martedì 15 aprile si proiettano i docufilm “Lucio Dalla: DallAmeriCaruso - Il concerto perduto” e “Nick Cave: The Birthday Party - Mutiny in heaven”. Appuntamento dalle ore 20, a introdurre le proiezioni saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz della Bandabardo. . Diretto da Walter Veltroni, “DallAmeriCaruso - Il concerto perduto”, porta sul grande schermo le riprese del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Lucio Dalla: credute perdute per decenni e ora ritrovate, le immagini sono proposte in versione restaurata e rimasterizzata. “DallAmeriCaruso. Il Concerto Perduto” racconta inoltre la nascita di “Caruso”, tra i brani più conosciuti e amati di Dalla e della musica italiana.

Dedicato a Re Inchiostro “Mutiny in Heaven”, racconto sincero e senza sconti dell’ascesa e dell’implosione dei Birthday Party, la band guidata da Nick Cave. Il docu-film, diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders, presenta interviste esclusive a Nick Cave e compagni, rare e inedite immagini d’archivio, opere d’arte, brani musicali, filmati in studio, animazioni e contenuti multimediali. I biglietti – posto unico 6/5 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro). Con l’appuntamento di martedì 15 aprile si chiude l’edizione 2025 della Primavera Fiesolana, festival in costante crescita come testimoniano le ottime presenze di pubblico, tra cui tre sold-out. Tra gli artisti che si sono avvicendati sul palco del Teatro di Fiesole, impossibile non ricordare Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Matthias Martelli, Simona Molinari, Roberto Mercadini, Max Adiansi, Giulio Wilson & Tonino Carotone, che proprio da Fiesole hanno dato il via al loro tour. Primavera Fiesolana 2025 è stata realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, istituzione filantropica da sempre vicina alla cultura e all’arte del territorio. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Info www.teatrodifiesole.it.