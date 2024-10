Dal cinema ai libri: Aurora Ruffino presenta a Firenze il suo romanzo d’esordio

Firenze, 7 ottobre 2024 – Sarà l’attrice Aurora Ruffino, conosciuta per le sue interpretazioni in film e serie tv di grande successo come “La solitudine dei numeri primi”, “Braccialetti Rossi”, “Noi”, versione italiana di “This is Us” e “I Medici” con distribuzione internazionale Netflix in USA, Canada e UK, l’ospite speciale della serata di Sentiero Film Lab, in programma giovedì 10 ottobre alle 19 alla libreria Alice (ingresso gratuito presso The Social Hub in viale Spartaco Lavagnini, 70). Per l’occasione presenterà il suo romanzo d’esordio, di recente uscita con Rizzoli dal titolo “Volevo salvare i colori”. “Volevo salvare i colori” ci catapulta nella vita di Vanessa, una ventenne che scappa di casa per intraprendere un viaggio sulle tracce del tragitto migratorio di una farfalla che porta il suo stesso nome, la Vanessa del Cardo: è una farfalla speciale che attraversa l’Europa partendo dalla Norvegia per arrivare, infine, in Marocco. Vanessa ha il cuore colmo di dolore dopo la perdita di sua madre. L'impossibilità di accettare quel lutto la spinge a partire, a fuggire da coloro che ama per evitare di contagiarli con la sua “sfortuna”, alla ricerca di un senso nella propria esistenza. Durante quest’avventura, Vanessa incontra amici, si innamora e farà esperienza di molte “prime volte”. Il viaggio più importante è quello interiore, che la porta a scoprire l’amore di se e a capire che l’unico modo possibile per onorare i ricordi dei propri cari è imparare a volersi bene e a prendersi cura di se stessi. L’evento si inserisce nella terza edizione di Sentiero Film Lab, il percorso formativo per registi e registe di cortometraggi lanciato dal festival Sentiero Film Factory, che aiuta autori e autrici che vogliano consolidare le proprie competenze nello sviluppo di un progetto audiovisivo. Dichiarano dall’organizzazione: “Essendo noi di Sentiero Film una Factory, in quanto tale amiamo promuovere giovani talenti, soprattutto quando si tratta di multidiscipline. Siamo contenti che anche questo workshop intensivo possa culminare con la presenza di Aurora Ruffino”. I registi e le registe selezionate che hanno partecipato al laboratorio presso Villa Grassina a Pelago, guidati e coordinati dal team di Sentiero Film Factory culmineranno poi la loro esperienza con il pitch in presenza, programmato per il 12 ottobre presso il nuovo spazio polifunzionale The Square (via Domenico Cirillo, 1/r) grazie alla collaborazione con la produzione residente Serious Game. Sentiero Film Lab Extended è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Unicoop Firenze e la collaborazione di Toscana Film Commission, CNA Cinema e Audiovisivo Toscana e Firenze, Manifatture Digitali Cinema Prato, Gorrilla Distribution, The Square Firenze, Afic e Serious Game.