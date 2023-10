Cosa fare nel weekend, a Fiesole degustazioni e visite gratuite all’insegna dell’olio ‘novo’

Fiesole, 7 ottobre 2023 – Una domenica sulle colline fiorentine all'insegna della qualità e del cibo toscano. Domenica 8 ottobre, a partire dalle 16, il Frantoio Cesare Buonamici (via Montebeni 11, Fiesole) apre le porte a tutti gli appassionati di olio e non solo, con possibilità di visite guidate, degustazioni e aperiolio gratuiti. Sarà allestita anche una mostra di quadri dell'artista fiesolana Mariangela Bartoloni.

Con l’open day di frangitura l'azienda festeggia anche i recenti premi ottenuti: Flos Olei, la più importante guida di riferimento per gli oli extravergine di qualità ha inserito l'olio del Frantoio Buonamici tra gli 897 campioni di eccellenza provenienti da tutto il mondo, assegnando un punteggio di 94/100. A giugno 2023, invece, ha ricevuto due premi dal Masters of Olive Oil International Contest di Montecarlo con l'olio evo toscano Salutaris Igp (Gold Quality Standard) e con l'olio dell'Associazione del distretto biologico di Fiesole, di cui la Buonamici fa parte (Bronze Quality Standard).

“Questa iniziativa è l'occasione giusta per i fiorentini e per tutti gli appassionati della campagna toscana e dei suoi preziosi prodotti di visitare il nostro frantoio, inaugurato a maggio 2023, che rappresenta l’avanguardia della tecnica di estrazione di olio di oliva”, afferma Cesare Buonamici, fondatore e ceo della Società Agricola Buonamici. “Immerso nel verde delle colline fiesolane, circondato da 250 ettari e circa 30 mila piante di olivo, coltivate secondo le rigorose norme previste dall’Unione europea per la coltivazione biologica, il frantoio, che consente la trasformazione di 5mila chili di olive all'ora in olio extra vergine di oliva biologico è il fiore all'occhiello della nostra azienda, che vuole aprirsi sempre di più al territorio che la ospita, organizzando iniziative come questa, e contribuendo, al tempo stesso, a promuovere l'olio toscano, uno dei prodotti d'eccellenza della nostra regione”. Per partecipare all'iniziativa è necessario prenotarsi inviando un messaggio Whatsapp al 327-6014855 o un'email a oleoturismo@buonamici.it.