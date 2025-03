Concerto di Primavera della filarmonica Giuseppe Verdi

Firenze, 29 marzo 2025 – “Concerto di Primavera” della locale filarmonica “Giuseppe Verdi”, domenica 30 marzo alle 17,00, al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Per la direzione del Maestro Adriano Scoccati. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. La filarmonica “Giuseppe Verdi” è una formazione ormai storica che ha tanto da raccontare. Intorno agli anni ’20 la banda contava quasi cinquanta musicanti, tutti abitanti di Marcialla. Dal 1985 ad oggi, la Filarmonica si è arricchita dal punto di vista musicale grazie alla nascita della scuola di musica, coadiuvata dal Maestro Adriano Scoccati. Il gruppo oggi conta circa 35 musicanti, quasi tutti residenti a Marcialla, ed è diretto ancora dal Maestro Scoccati. Le attività svolte sono varie e tutte coadiuvate dal consiglio direttivo. Da sempre la banda di Marcialla opera su tutto il territorio limitrofo con servizi di ogni genere: ricorrenze nazionali, feste religiose, feste politiche, raduni bandistici e concerti vari.