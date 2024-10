Firenze, arriva Clara in concerto al Viper Theatre

Firenze, 7 ottobre 2024 - Finalmente Clara in concerto a Firenze. Dopo l’uscita del ultimo singolo, “Nero Gotico”, la giovane cantautrice è pronta a portare live tutta la sua musica ed energia. Appuntamento sabato 12 ottobre al Viper Theatre, nell’ambito del suo “Pr1mo Tour” nei club, prodotto da Live Nation. Inizio ore 21. I biglietti (posto unico 29,90 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). “Nero Gotico”, scritta da Clara, Alessandro La Cava e Katoo, che ne ha curato anche la produzione, attira fin dalla prima nota l’attenzione dell’ascoltatore, con un upbeat costante che carica di energia tutta l’atmosfera, portando alla luce l’animo più dance e ritmato dell’artista. L’ultimo anno ha confermato Clara come una delle nuove voci del panorama pop italiano più apprezzate: il singolo “Diamanti Grezzi”, presentato al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, certificato disco di platino, è stato l’apripista per “Primo” (certificato disco d’oro), l’album di debutto dell’artista, dal quale è stato estratto “Ragazzi Fuori” (disco d’oro) e contenente la hit “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino), brani scritti e composti da CLARA per la serie tv “Mare Fuori”. Quest’estate, inoltre, Clara è stata tra le protagoniste della stagione grazie alla collaborazione col rapper romano Icy Subzero nel singolo “Ghetto Love”, certificato disco d’oro. Dalla moda alla musica, da Mare Fuori al Festival di Sanremo. Per Clara il 2023 è stato un anno di svolta e "la partecipazione al festival è l'incoronazione di un periodo di grande cambiamento". La giovane cantautrice della provincia di Varese, Clara - che ha conquistato un posto di diritto tra i Big vincendo Sanremo Giovani - ha avuto fin da piccola le idee chiare e abbandona presto lo studio del pianoforte a favore di quello per il canto. Per inseguire il suo sogno, "sapevo che volevo cantare, lo volevo fortemente", si trasferisce giovanissima a Milano. "Facendo la modella ho iniziato a mettere da parte qualche soldo, poi mi sono dedicata anima e corpo alla musica", racconta. Ma non è stato facile e prima di arrivare all'Ariston, dove canterà Diamanti Grezzi scritta con Alessandro La Cava, ci sono stati momenti bui. "Durante il lockdown ho pubblicato su Instagram la mia musica e ho firmato con un'etichetta, ma poi le cose non sono andate come volevo. Sono arrivata a non uscire più di casa". Ma nel gioco delle sliding doors, l'opportunità è arrivata con il ruolo di Crazy J di Mare Fuori, la fiction di successo targata Rai. "Mi è stato chiesto di scrivere anche due canzoni per la serie, non sapevo se sarei stata all'altezza, ma da lì la mia vita è stata stravolta. Mi sono buttata, e meno male".