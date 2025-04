“Città più aperte a tutti”: lunedì prossimo il convegno “Accessibile è possibile”

Firenze, 1 aprile 2025 - Lunedì 7 aprile, a partire dalle 14.30 la Palazzina Reale di Firenze ospiterà il convegno “Accessibile è possibile”, promosso dalla Fondazione Architetti Firenze e dall’Ordine degli Architetti di Firenze con il patrocinio di INU. L’iniziativa rientra nel più ampio programma “C’è spazio per tutti!”, un percorso di approfondimento culturale e formativo che mira a comprendere la disabilità, promuovere l’inclusione e favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, con un’attenzione particolare agli spazi urbani e ai luoghi pubblici. Dopo i saluti istituzionali, Il convegno prevede l’intervento di Simone Scortecci, consigliere della Fondazione Architetti Firenze, che presenterà le attività avviate da Ordine e Fondazione sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Seguirà la relazione di Marianna Piccioli, ricercatrice dell’Università “Foro Italico” di Roma, focalizzata sulla comprensione della disabilità. Nel pomeriggio, Alberto Zanobini, responsabile del settore Investimenti per l’inclusione e l’accessibilità della Regione Toscana, aggiornerà i presenti sulle linee di indirizzo regionali e sul bando dedicato ai progetti di “accessibilità universale” a livello locale. Toccherà poi a Iginio Rossi, Coordinatore della Community INU “Città accessibili a tutti”, condividere progetti, strumenti e processi sperimentati in politiche innovative, con esempi e casi di studio. A seguire, Francesco Alberti e Giovanna Montoro di INU Toscana illustreranno l’integrazione dell’inclusione nelle politiche e nei progetti pubblici, con un focus su PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e altri strumenti al servizio dei territori. In chiusura, è previsto un confronto con i partecipanti per scambiare idee e riflessioni operative. La partecipazione al convegno è gratuita e riconosce 4 CFP (Crediti Formativi Professionali) per gli architetti che assisteranno all’intero incontro. L’evento rappresenta anche l’inizio di un percorso formativo specifico su PEBA e universal design, con cui si darà ulteriore concretezza alla strategia di rendere le città toscane sempre più vivibili per tutti. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito web architettifirenze.it o scrivere a [email protected].