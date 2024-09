La città dei lettori riparte da Bagno a Ripoli, tra gli ospiti Iaia Forte

Bagno a Ripoli, 9 settembre 2024 – Torna con nuovi appuntamenti dopo la pausa estiva La città dei lettori, il festival itinerante che catalizza in Toscana scrittori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Si riparte con la quarta edizione di Bagno a Ripoli dei lettori, da venerdì 13 a domenica 15 settembre tra la Biblioteca Comunale e la Fonte della Fata Morgana in programma presentazioni, incontri, letture e attività per ragazze e ragazzi insieme ai protagonisti della cultura contemporanea. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita. Tra le iniziative speciali l’omaggio di Iaia Forte alla poetessa Patrizia Cavalli e “Esperienza Book”, l’originale percorso meditativo per ricercare il benessere tra le pagine di un libro ideato e curato dalla life coach e counselor sistemico relazionale Raffaella Martinelli, introdotto da una sessione yogica a cura di Ilaria Castellino. Bagno a Ripoli dei lettori gode del patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Bagno a Ripoli, del sostegno di Toscana Energia e Unicoop Firenze, in collaborazione con Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli e Libreria Farollo e Falpalà (ingresso gratuito, in caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nelle sale interne della Biblioteca. Info: www.lacittadeilettori.it). Partenza venerdì 13 presso la Biblioteca (via di Belmonte 38). Alle 17.30 “I due lati della nostra salute”, incontro con la medica, narratrice, sceneggiatrice e saggista Mariagiovanna Gatti Luini a partire dalla sua pubblicazione “I tarocchi ti raccontano” (Tea Edizioni) in dialogo con Raffaella Martinelli. “I tarocchi sono figure colorate, giochi leggeri, e scavano nell’inconscio – spiega l’autrice – che un medico si occupi di inconscio non dovrebbe stupire: non siamo meccanici che riparano (quando possibile) il corpo fisico, siamo o dovremmo essere co-guaritori del meraviglioso insieme «mente-corpo-spirito”. Alle 18.30 avanti con la presentazione di “Selvaggio Ovest” (NN Editore), libro finalista al Premio Bancarella 2024: un viaggio nel West d’Italia, la Maremma dei butteri, che l’autore Daniele Pasquini introdurrà al pubblico insieme alle libraie della Piccola Farmacia Letteraria. La giornata si concluderà alle 19.30 con un dialogo tra gli scrittori Antonio Franchini e Luca Starita a partire da “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), ultimo lavoro editoriale di Franchini, tra i finalisti al Premio Campiello 2024, che narra vita e morte di una donna, Angela, la madre dell’autore, che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia, nessuno escluso. Avanti sabato 14 sempre in Biblioteca. Alle 16.00 spazio a ragazze e ragazzi con “Io Leggo!”, progetto per coltivare nei lettori più giovani la passione per le storie, a cura di Libreria Farollo e Falpalà. In programma letture animate dai libri illustrati più avventurosi, tra mondi nascosti, creature fantastiche e incredibili amicizie, per giovani lettori e lettrici di 4 ai 99 anni. Alle 17.00 imperdibile l’intervento di Iaia Forte, artista senza bisogno di presentazioni che proporrà un ritratto in versi di Patrizia Cavalli, una delle poetesse contemporanee più lette e amate, in una performance dal titolo “Sempre Aperto Teatro”, introdotta dalla giornalista Benedetta Rossi Albini. Alle 18.00, dall’esperienza sul campo indossando la divisa della Polizia di Stato alla narrativa, due voci a confronto: quelle di Rita Cascella e Antonio Fusco, che dialogheranno a partire dai rispettivi romanzi “Scacco matto. Il re è morto” (Abrabooks) e “La scomparsa di Elisa Ohlsen” (Rizzoli), con la moderazione di Gabriele Ametrano. Alle 19.00 chiusura con “Generazione X. Monologo semiserio di un cinquantenne impreparato”, spettacolo scritto e interpretato dallo scrittore Lorenzo Marone che racconta le trasformazioni della nostra società a partire dal disorientamento di tanti giovani di ieri, oggi cinquantenni. Domenica 15 un momento dedicato ai lettori mattinieri: alle 10.00 presso la Fonte della Fata Morgana (via Fattucchia 21) “Esperienza Book”, percorso meditativo condotto da Raffaella Martinelli sul filo delle pagine di “Psicologia archetipica”, scritto seminale dello psicoanalista e filosofo statunitense James Hillman. “Chiamate, vi prego, il mondo la valle del fare anima": a queste parole del poeta John Keats si ispirò Hillman quando, negli anni Settanta, rivoluzionò i dogmi della psicologia e della psicoterapia junghiana con la sua "psicologia archetipica", che intendeva oltrepassare l'ambito degli studi clinici e i modelli scientifici per collocarsi più diffusamente nel solco della cultura dell'immaginazione occidentale, tessendo legami con le arti e la storia della società in particolare di quel mondo mediterraneo che, oltre a essere luogo geografico, culturale, etnico, è anche luogo simbolico, con le sue immagini e i suoi riferimenti, la sua umanità sensuale e concreta, i suoi dei e i loro miti, le cui metafore sono i principali veicoli espressivi degli archetipi, le forme primordiali e irriducibili della psiche. Nel contesto sarà possibile partecipare a una sessione yogica con l’insegnante Ilaria Castellino (posti limitati: prenotazione obbligatoria a [email protected], si consiglia di presentarsi con abiti comodi e un tappetino ginnico).