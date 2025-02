Firenze, al cinema con Chiara Francini per una serata Lions di solidarietà

Firenze, 10 febbraio 2025 - Anche il cinema può essere uno strumento piacevole per servire la comunità?.Assolutamente sì se quattro LC del Distretto 108La-Toscana: Firenze, Firenze Giotto, Firenze Michelangelo e Le Signe si uniscono per organizzare l’evento “Al cinema con Chiara Francini”, nella giornata di martedì 11 marzo ore 21,00 presso il Cinema la Compagnia a Firenze..Per l'occasione sarà presentato e proiettato il film “Coppia aperta quasi spalancata”. Tratto dall’omonimo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo.Si tratta di un film sul desiderio di felicità. Un’esplorazione sulle modalità e le forme dell’amore nel mondo contemporaneo, all’insegna del whatever works - basta che funzioni, attraversato dallo sguardo ironico e curioso della protagonista..Chiara, attrice e scrittrice di successo, porta in scena da anni questo testo scritto nel 1983 da Franca Rame e Dario Fo: lo spettacolo che racconta la sempiterna favola o il sempiterno martirio dell'amore quando è coppia, o quando si diventa molti di più.

È una storia che tratteggia l’evoluzione - la sconfitta prima e la rinascita poi - di Antonia (il personaggio scritto da Franca Rame), alla quale il marito propone di spalancare la coppia, imponendole un nuovo codice. Antonia accetta pur di non perdere l’uomo, senza il quale è certa di non avere più un senso. Ma tutto cambia nel momento in cui lei comincia ad ascoltarsi e a guardare oltre il divano di casa. Così Chiara/Antonia – divisa fra il suo compagno Fredrik e il suo partner in crime e in scena Alessandro - deciderà di scoprire un universo, figlio della coppia aperta del 1983, fatto di poliamorosi, di giovani (e meno giovani) “contro” il concetto di monogamia, di luoghi in cui si scontrerà con gruppi di pseudo femministe, in cui parteciperà a party sex positive. Un viaggio e un cammino dentro se stessa, dentro la vita e i suoi affetti, farcito delle domande, dei dubbi, delle risate, del dolore e delle granitiche certezze a cui tutti noi ci appigliamo per non tracimar. La doppia causa benefica: Il ricavato della serata sarà destinato a due importanti cause, care ai Lions e utili alla comunità: Il progetto “Kit Lions per Codice Rosa”, previsto dal recente protocollo sottoscritto dalla Regione Toscana e dal Distretto Lions 108La, a favore delle donne che stanno affrontando un percorso di uscita dalla violenza, fortemente voluto dal Governatore del Distretto Lions 108LA Francesco Cottini. Il progetto “Kit Lions per Codice Rosa” è finalizzato a procurare un kit di beni di prima necessità da fornire a tutti i reparti di Pronto Soccorso degli Ospedali e strutture della Toscana dove è già attivo il servizio codice rosa (https://www.regione.toscana.it/-/codice- rosa). Ricordiamo che il Codice Rosa è un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Quando è rivolto a donne che subiscono violenza di genere si parla del "Percorso per le donne che subiscono violenza" cd. Percorso Donna.

Sostegno alla LCIF, la fondazione internazionale Lions fondata nel 1968, con una grande storia di infinita solidarietà, che potenzia i Service di Lions International a livello mondiale, intervenendo sempre in modo rapidissimo ed incisivo nelle crisi globali, nel campo della salute e dell’ambiente; il mondo ha bisogno di speranza, di solidarietà e di azione, oggi più che mai. Con le crisi globali, i conflitti e le emergenze climatiche la LCIF e i Lions stanno rispondendo alla chiamata con contributi e programmi, aiutando un mondo che ha bisogno e offrendo speranza e solidarietà. “Sono particolarmente orgoglioso dell’impegno che i Lions toscani dimostrano ogni anno nella promozione di iniziative a sostegno delle comunità più vulnerabili – è il commento di Francesco Cottini -. Quest’anno abbiamo deciso di fare un passo importante: destinare parte delle risorse che raccoglieremo a tutte le vittime di violenza e di discriminazione. È un tema che ci sta molto a cuore e sappiamo quanto sia urgente fare la nostra parte. Ognuno di noi può contribuire a dare voce e sostegno a chi vive momenti difficili, e questo evento è un’occasione per farlo insieme. La nostra missione è quella di contribuire attivamente a creare una società più giusta e inclusiva – conclude il Governatore -, dove ciascuno possa sentirsi protetto e rispettato”. L’evento ha già ottenuto il patrocinio della Regione Toscana. Interverranno il Presidente Eugenio Giani e il Capo Gabinetto Cristina Manetti, responsabile del progetto “La Toscana delle Donne” strettamente correlato al nostro service. Contatti e prenotazioni Email: [email protected].

