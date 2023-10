Cena di solidarietà per il Boschetto alla casa del popolo di Legnaia

Firenze, 13 ottobre 2023 - Una cena di solidarietà per il circolo del Boschetto. Sarà il prossimo giovedì 19 ottobre presso il ‘cugino’ Lastrico (la casa del popolo di Legnaia Alfredo Della Bella) in via Cosimo Rosselli 1 a Firenze. Un gesto di fratellanza tra storici circoli del quartiere – il Boschetto, affiliato Mcl aprì nel 1954; il Lastrico, Arci, è ancora più antico: affonda le sue radici addirittura nel 1895 – dopo che lo scorso 21 maggio il settantennale presidio sociale di via di via di Soffiano ha dovuto tirare giù il bandone poiché la parrocchia di Monticelli, proprietaria dell’edificio, non ha rinnovato il contratto di comodato d’uso al Crc Il Boschetto. Ma Legnaia e Monticelli, una faccia e una razza: è un quartiere dal cuore grande e ci si stringe intorno al Boschetto per provare a risolvere in un’occasione conviviale e gustosa.

“Organizziamo una cena, allo scopo di ritrovarci dopo quest’estate che non abbiamo potuto passare insieme – spiega il presidente del Boschetto Enrico Nencioni –, ma anche per provare a raccogliere un po' di denaro per sanare alcune somme ancora sospese con i fornitori e parlare del futuro dell’associazione. Ringraziamo per la solidarietà gli amici del Lastrico, che ci metteranno a disposizione una sala e la cucina”.

"La cena costa 25 euro ed è aperta a tutti, il menù comprende bruschetta al cavolo nero; bruschetta al pomodoro; maccheroni alla zucca gialla con porri e granella di amaretti; pollo dell’aia alla cacciatora con i sapori antichi; fagioli cannellini al fiasco; creme caramel con croccante – aggiunge Nencioni –. Per partecipare è necessario prenotare al 3402278318. Per chi non può venire (o volesse fare un’ulteriore offerta) è possibile dare un contributo di sostegno, anche con bonifico all’Iban IT47O0760102800001064263054”.

C.C.