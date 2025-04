Calenzano, torna la Borsa del Giocattolo: in mostra bambole, auto e soldatini d'epoca

Firenze, 22 aprile 2025 - Domenica 11 maggio torna la Borsa del Giocattolo e sarà una giornata tutta nuova per gli amanti dei giocattoli di un tempo ospitati presso le gloriose antiche sale dell’Hotel Delta Florence e dove nacque 30 anni fa presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano. Infatti nuovi locali sono pronti ad accogliere ogni sorta di bambole, dalla più moderna Barbie, si fa per dire perché la ragazzina ha già spento le sue 60 candeline ,fino a quelle dei primi dell’ottocento in bisquit, oppure soldatini di ogni foggia dalla plastica al piombo, alla composizione, alla carta o tutte le tipologie di giocattoli del passato in latta come treni, auto, moto, aerei . Le sale sono strutturate su 1000 metri quadrati di percorso con ogni sorta di gioco e giocattolo che testimoniano un passato ludico da tramandare anche alle nuove generazioni che conoscono solo tablet e telefonini. Uno dei tanti stand presenti e forse il più grande proporrà tanti i modelli di auto in pressofusione per trovare anche quello che abbiamo avuto nella nostra vita di automobilisti oppure per avere la nostra auto dei sogni dalla Ferrari, alla Bugatti, Maserati, Lamborghini, Isotta Fraschini, ma poco importa anche se sono 43 o 24 volte più piccole dell’originale ma che si parcheggiano bene nelle vetrine espositive delle proprie case e che poi sono molto economiche perchè corrono solo con la benzina dei sogni. Anche le collezioniste al femminile saranno accontentate perché ad attenderle troveranno bambole di tutte le fogge, dimensioni e caratteristiche davvero uniche,dalle scarpine lucide in vernice ai vestitini in tulle e poi accessori per le case di bambola in legno con stoviglie in porcellana. Per i soldatini ci sarà solo l’imbarazzo della scelta da quelli in piombo, alla carta, pasta, plastica,con mezzi militari oppure con case e fortini del grande West. Per la prima volta potremo ammirare una intera collezione dei famosi soldatini in piombo della marca “ Cbg Mignot” dei primi del 900’ di Parigi. Si tratta di scatole che avevano come riconoscimento di essere in cartone rosso con grandi etichette contenenti varie tematiche civili e militari che venivano commercializzate in tutto il mondo e che avevano come caratteristica i loro fondali acquerellati con vedute di una Parigi del tempo della “ Belle Epoque”. Tanti pinocchi in legno o altyri materiali per sottolineare i 142 anni del famoso romanzo di Carlo Lorenzini. Sarà sempre in funzione l’ufficio consulenze su restauri, norme per la conservazione dei giocattoli, pittura e valutazioni verso il pubblico. L’entrata per il pubblico è fissata per le ore 9 fino alle 15 e l’Hotel è facilmente raggiungibile sia per autostrada uscita A 1 Calenzano oppure con mezzi pubblici linea 2 da Piazza Stazione Firenze o in auto fino a destinazione di Via Vittorio Emanuele 3 Calenzano con ampi parcheggi.