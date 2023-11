Calenzano, inaugurata la mostra mercato dell'olio extra vergine di oliva

Calenzano (Firenze), 4 novembre 2023 -Degustazioni, passeggiate tra gli olivi, visite ai frantoi, cene a tema, tavole rotonde: per due weekend, sabato 4 e domenica 5 novembre e sabato 11 e domenica 12 novembre, arriva la 27esima edizione della Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva di Calenzano. Che ha preso il via con il taglio del nastro. “Non possiamo non pensare a quanto sta accadendo ai territori vicino a noi – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – ai quali va il nostro pensiero e la nostra solidarietà. Abbiamo deciso di confermare la Mostra dell’olio perché crediamo che sia un modo per riflettere sul ruolo e sul lavoro fondamentale che gli agricoltori con impegno e caparbietà portano avanti, contribuendo a presidiare il nostro territorio. Nel programma ci saranno anche due convegni dedicati ai cambiamenti climatici e all’importanza che rivestono l’agricoltura e l’olivicoltura: quello che sta accadendo negli ultimi anni deve farci prendere atto ed essere sprone per mettere in campo tutte le azioni possibili per rendere i nostri territori sempre più resilienti. Ringrazio gli operatori presenti, nonostante un’annata di grandissima riduzione della produzione, l’Associazione turistica di Calenzano e il Distretto biologico per la collaborazione e l’impegno”. Nei due fine settimana allo St.Art. Eventi di via Garibaldi, dalle ore 10 alle ore 19, saranno presenti le aziende del territorio che proporranno l’olio della nuova raccolta e in calendario ci saranno tante iniziative per conoscere “l’oro verde” di Calenzano. Il 4 novembre alle ore 17 la conferenza “Coltivare e custodire: quale futuro per l’olivo (e non solo) sulle nostre colline?” a cura del settimanale Giornale del Bisenzio, con la direttrice Debora Pellegrinotti, la giornalista Francesca Cantagalli e agricoltori di Calenzano. Alle ore 20 cena inaugurale a cura dell’Associazione Turistica Calenzano in collaborazione con associazione Cuochi Fiorentini. Su prenotazione presso ATC entro il 2 novembre. Domenica 5 novembre dalle ore 10 alle 12, giochi per bambini dai 4 anni, a cura di Sale in Zucca; alle ore 17,30 premiazione del concorso di pittura estemporanea “Calenzano sulla tela”, alle ore 19:30 Aperitiv...oliando a cura dell’associazione Cuochi Fiorentini. Sabato 11 novembre alle ore 10 “Olivicoltura e cambiamenti climatica”, una tavola rotonda organizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con Anci Toscana. Interverranno il sindaco Riccardo Prestini, la responsabile di Anci Agricoltura Marina Lauri, l’assessora all’Ambiente Irene Padovani, Gianluca Barbieri di Regione Toscana, Marco Bindi dell’Università degli Studi di Firenze, Laura Bonora e Graziano Sani referenti CNR-Ibe, Antonio Balenzano direttore associazione nazionale Città dell’Olio, Daniele Rossi sindaco di Seggiano (GR), Lorenzo Franchi presidente Distretto Biologico di Calenzano. Dalle 14 alle 18,30 degustazione dei mieli di Calenzano, a cura dell’associazione regionale produttori apistici Toscana; alle ore 15 premiazione della gara Dolcezze all’olio a cura di ATC e Associazione Cuochi Fiorentini e a seguire merenda. Domenica 12 novembre alle ore 10 e alle ore 11 mini-corso gratuito di degustazione dell’olio evo a cura di Leonardo Sabbatini, con i partecipanti al Master “rEVOolution”: sarà possibile portare il proprio olio per farlo valutare. Su prenotazione presso ATC. Dalle ore 10 alle 17 laboratori per bambini con legni naturali all’aperto, a cura dell’associazione Fantulin. Dalle ore 15,30 alle 18 apertura dei frantoi di Calenzano per visita gratuita e degustazione dell’olio novo, a Collina, Marcello Paoli, San Donato, Sommaia e Volmiano Torna anche la rassegna dedicata ai mangiari con l’olio nuovo, Ce l’ho con l’Olio, dall’11 al 19 novembre, tutte le sere dalle 19,30 allo St.Art. a cura di associazione Assieme. Inoltre al Museo del Figurino storico ci saranno visite guidate gratuite domenica 5 e domenica 12, alle ore 15, con prenotazione obbligatoria. Maurizio Costanzo